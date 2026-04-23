5 Langkah Kecil Bermakna Dilakukan Mereka di Usia 50-an dan 60-an untuk Kembali Terhubung dan Menghidupkan Kehangatan Antarmanusia

JawaPos.com - Seiring bertambahnya usia, kehidupan sering kali membawa perubahan yang tidak selalu mudah diterima.

Lingkaran pertemanan yang dulu terasa luas perlahan menyempit, kesibukan berubah arah, dan momen kebersamaan tak lagi seintens dulu.

Dalam keheningan itulah, perasaan sepi bisa hadir tanpa disadari—bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba, tetapi sebagai proses yang perlahan mengendap di dalam hati.

Kesepian bukan sekadar tentang tidak adanya orang lain, melainkan tentang hilangnya rasa terhubung. Ketika seseorang memasuki fase usia yang lebih matang, kebutuhan akan koneksi emosional justru menjadi semakin dalam.

Namun, di sisi lain, langkah untuk memulai kembali hubungan sering terasa lebih berat, seolah ada jarak yang tak kasat mata.

Menurut ulasan yang bersumber dari YourTango, kondisi ini banyak dialami oleh mereka yang berada di usia 50-an dan 60-an.

Meski demikian, ada langkah-langkah sederhana yang terbukti mampu membantu membangun kembali hubungan antarmanusia. Bukan sesuatu yang besar, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan dengan kesadaran dan niat untuk kembali terhubung.

Berikut lima hal kecil namun bermakna yang sering mereka lakukan:

1. Bergabung dengan Komunitas Berdasarkan Minat yang Sama