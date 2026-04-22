3 Kebiasaan Kecil Ibu Bahagia yang Terbukti Secara Psikologi Penting untuk Mindfulness

JawaPos.com – Menjadi seorang ibu adalah peran luar biasa yang penuh tantangan setiap harinya.

Secara psikologi, kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten ternyata mampu mengubah kualitas hidup seorang ibu secara signifikan.

Ibu bahagia bukan mereka yang hidupnya sempurna, melainkan mereka yang tahu cara menyelaraskan prioritas dengan nilai-nilai dalam dirinya.

Praktik mindfulness atau kesadaran penuh menjadi salah satu kunci penting yang membantu para ibu hadir secara utuh dalam setiap momen.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (22/4), berikut tiga kebiasaan sederhana yang terbukti dipraktikkan oleh para ibu yang benar-benar bahagia menjalani hari-harinya.

1. Menyusun ulang prioritas hidup

Banyak orang menjalani hidup tanpa menyadari bahwa cara mereka menghabiskan waktu tidak mencerminkan nilai-nilai terdalam mereka.

Cobalah sebutkan lima hal yang paling berarti bagimu, misalnya waktu bersama keluarga, kesehatan, atau kesenangan.

Setelah itu, bandingkan lima hal tersebut dengan pilihan-pilihan nyata yang kamu buat setiap harinya.