Selalu Membawa Ponsel ke Toilet Saat Buang Air? Menurut Psikologi Anda Memiliki 7 Ciri Kepribadian Khas Ini

JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang merasa “tidak lengkap” jika tidak membawa ponsel ke mana pun mereka pergi—bahkan ke tempat yang paling pribadi sekalipun, seperti toilet.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), kebiasaan ini mungkin terlihat sepele, tetapi dari sudut pandang psikologi, perilaku tersebut bisa mencerminkan sejumlah karakteristik kepribadian tertentu.

Apakah Anda termasuk orang yang selalu membawa ponsel ke toilet? Jika iya, berikut adalah tujuh ciri kepribadian yang mungkin Anda miliki menurut perspektif psikologi.

1. Cenderung Sulit Lepas dari Stimulasi (Highly Stimulus-Dependent)

Orang yang selalu membawa ponsel ke toilet biasanya tidak nyaman berada dalam kondisi tanpa stimulasi. Mereka cenderung membutuhkan sesuatu untuk dilakukan setiap saat, bahkan dalam momen singkat seperti buang air.

Secara psikologis, ini menunjukkan bahwa otak Anda sudah terbiasa dengan rangsangan konstan—baik itu dari media sosial, pesan, atau video. Keheningan dan “tidak melakukan apa-apa” bisa terasa membosankan atau bahkan membuat gelisah.

2. Memiliki Kecenderungan Fear of Missing Out (FOMO)

FOMO adalah perasaan takut ketinggalan informasi, berita, atau momen penting. Jika Anda merasa harus selalu mengecek ponsel, bahkan saat di toilet, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda tidak ingin melewatkan apa pun.

Orang dengan kecenderungan ini biasanya: