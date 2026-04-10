Pernah Mengalami 12 Situasi Kehidupan Ini? Anda Secara Mental Lebih Kuat daripada 99 Persen Orang Menurut Psikologi

seseorang yang secara mental lebih kuat.
JawaPos.com - Kekuatan mental bukan hanya tentang terlihat tegar di luar. Ia terbentuk dari pengalaman-pengalaman sulit yang menguji emosi, cara berpikir, dan kemampuan seseorang untuk bangkit kembali.
Banyak orang mengira mereka “lemah” hanya karena merasa lelah atau pernah jatuh. Padahal, justru dari situlah kekuatan mental ditempa.
Menurut berbagai temuan dalam psikologi, ada beberapa situasi hidup yang—jika pernah Anda lalui—menunjukkan bahwa Anda memiliki ketahanan mental di atas rata-rata.
DIlansir dari Expert Editor pada Kamis (9/4), jika Anda mengenali diri Anda dalam daftar ini, besar kemungkinan Anda jauh lebih kuat daripada yang Anda kira.
1. Anda Pernah Gagal Besar, Tapi Tetap Mencoba Lagi
Kegagalan bukan sekadar hasil yang tidak sesuai harapan—ia sering datang dengan rasa malu, kecewa, dan kehilangan arah. Jika Anda pernah mengalami kegagalan besar namun tetap berani mencoba lagi, itu tanda jelas dari mental yang tangguh.
Orang yang kuat secara mental tidak menghindari kegagalan; mereka belajar darinya.
2. Anda Pernah Kehilangan Sesuatu yang Sangat Berarti
Entah itu kehilangan orang tercinta, hubungan, atau kesempatan besar—rasa kehilangan bisa mengguncang identitas seseorang. Jika Anda berhasil melewati masa itu, meski perlahan, itu menunjukkan kemampuan adaptasi emosional yang luar biasa.
3. Anda Tetap Berjalan Maju Meski Tidak Ada yang Mendukung
