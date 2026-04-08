7 Tanda Ini Dimiliki Orang dengan Masa Kecil yang Tidak Bahagia, Apakah Kamu Salah Satunya?

Ilustrasi orang yang tidak bahagia. (Freepik) JawaPos.com - Pola asuh yang kurang baik sering meninggalkan bekas yang tidak tampak, namun terasa dalam hati. Terdapat beberapa tanda yang bisa mengindikasikan apakah seseorang mengalami masa kecil yang kurang bahagia. Dilansir dari Myinnercreative, berikut tujuh tanda yang mungkin menunjukkan bahwa Anda pernah menjalani pola asuh yang kurang ideal.

1. Kesulitan membentuk hubungan

Bukan hal yang aneh bagi orang yang memiliki masa kecil tidak bahagia untuk berjuang dalam menjalin hubungan di kemudian hari.

Pola interaksi yang dipelajari sejak kecil sering kali terbawa hingga dewasa.

Jika pola tersebut mengganggu, berbahaya, atau tidak ada sama sekali, mungkin sulit untuk membentuk hubungan yang sehat.

2. Masalah kesehatan

Mungkin tampak aneh untuk menghubungkan kesehatan fisik dengan kebahagiaan masa kanak-kanak, tetapi penelitian telah menunjukkan adanya hubungan.

Penelitian telah menemukan bahwa individu yang mengalami pengalaman buruk di masa kecil lebih mungkin mengembangkan kondisi kesehatan kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan bahkan jenis kanker tertentu.

Stres akibat masa kecil yang tidak bahagia dapat berdampak buruk pada tubuh, menyebabkan peradangan dan masalah kesehatan lainnya.

3. Kesulitan mempercayai orang lain

Kepercayaan adalah hal mendasar dalam hubungan apa pun. Namun, bagi mereka yang memiliki masa kecil tidak bahagia, kepercayaan dapat terasa seperti kemewahan yang tidak dapat dimiliki.