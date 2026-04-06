Kecanduan Scroll Media Sosial? Penjelasan Psikologi di Balik Doomscrolling Menurut Para Ahli

JawaPos.com — Doomscrolling adalah terminologi baru yang muncul pada sekitar tahun 2020 saat pandemi.

Agar lebih paham terhadap konteks kata ini, Pernahkah kalian scrolling sosial media hingga lupa waktu?

Berdasarkan akun TikTok @aljazeeraenglish, Doomscrolling pada awalnya merujuk pada aktivitas menyerap banyak informasi atau berita buruk dan negatif.

Namun seiring waktu, makna kata ini bergeser secara semantik yang kini mengacu pada tindakan mengonsumsi informasi dalam format video vertikal secara berlebihan.

Dilansir dari April ABA, terdapat sekitar 210 juta orang (sekitar 4–5% pengguna global) yang mengalami kecanduan media sosial.

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para psikolog. Kenapa sosial media begitu sulit dilepaskan dari perhatian kita?

Bagaimana Otak Mencerna Sosial Media

Saya yakin, banyak dari kalian yang secara otomatis membuka sosial media ketika bangun atau sebelum tidur.

Mungkin juga saat sedang bekerja, Anda berniat untuk membaca pesan yang masuk. Alih-alih kembali bekerja, Anda “tidak sengaja” membuka sosial media dan kembali nge-scroll.