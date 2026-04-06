07 April 2026, 01.33 WIB

Kecanduan Scroll Media Sosial? Penjelasan Psikologi di Balik Doomscrolling Menurut Para Ahli

Ilustrasi orang sedang scroll media sosial. (Freepik)

JawaPos.com — Doomscrolling adalah terminologi baru yang muncul pada sekitar tahun 2020 saat pandemi. 

Agar lebih paham terhadap konteks kata ini, Pernahkah kalian scrolling sosial media hingga lupa waktu? 

Berdasarkan akun TikTok @aljazeeraenglish, Doomscrolling pada awalnya merujuk pada aktivitas menyerap banyak informasi atau berita buruk dan negatif. 

Namun seiring waktu, makna kata ini bergeser secara semantik yang kini mengacu pada tindakan mengonsumsi informasi dalam format video vertikal secara berlebihan.

Dilansir dari April ABA, terdapat sekitar 210 juta orang (sekitar 4–5% pengguna global) yang mengalami kecanduan media sosial

Hal ini menimbulkan pertanyaan dari para psikolog. Kenapa sosial media begitu sulit dilepaskan dari perhatian kita? 

Bagaimana Otak Mencerna Sosial Media

Saya yakin, banyak dari kalian yang secara otomatis membuka sosial media ketika bangun atau sebelum tidur. 

Mungkin juga saat sedang bekerja, Anda berniat untuk membaca pesan yang masuk. Alih-alih kembali bekerja, Anda “tidak sengaja” membuka sosial media dan kembali nge-scroll. 

Hal ini bukan tanpa sengaja, sosial media memang memiliki desain yang merangsang dopamin – atau yang sering disebut zat bahagia – di otak untuk terus digunakan. 

Artikel Terkait
Bahaya Doomscrolling: Kebiasaan Modern yang Perlahan Menguras Energi dan Kesehatan Mental Anda - Image
Lifestyle

Bahaya Doomscrolling: Kebiasaan Modern yang Perlahan Menguras Energi dan Kesehatan Mental Anda

17 Oktober 2025, 18.42 WIB

Mengerikan! Inilah Kenapa Kebiasaan Scroll Sosial Media Bisa Merusak Mental dan Energi Tanpa Kamu Sadari - Image
Lifestyle

Mengerikan! Inilah Kenapa Kebiasaan Scroll Sosial Media Bisa Merusak Mental dan Energi Tanpa Kamu Sadari

13 Oktober 2025, 23.26 WIB

5 Hal Ini yang Akan Terjadi Padamu Jika Kamu Terjebak Doomscrolling Setiap Hari Selama Setahun Penuh!  - Image
Lifestyle

5 Hal Ini yang Akan Terjadi Padamu Jika Kamu Terjebak Doomscrolling Setiap Hari Selama Setahun Penuh! 

12 Oktober 2025, 13.22 WIB

Terpopuler

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja - Image
1

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

2

Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total

3

Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung

4

BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023

5

Pengganti Bruno Moreira Sudah Ditemukan? Winger Rp 1,74 Miliar Ini Bikin Persebaya Surabaya Punya Senjata Baru

6

Rekomendasi 11 Kuliner Serba Kikil di Surabaya yang Empuk, Gurih dan Bumbu Khas yang Nendang

7

Jelajah 13 Kuliner Kebab di Surabaya yang Murah Meriah Isian Melimpah dan Rasa Juara

8

Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen

9

Usai Kalahkan Australia, Ini Calon Lawan Timnas Futsal Indonesia di Semifinal AFF 2026

10

Update 4 Rumor Transfer Bintang Timnas Indonesia Musim Depan! Libatkan Persib Bandung, Persebaya Surabaya dan PSV Eindhoven

