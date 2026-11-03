Herri Pras Digeruduk Petarung MMA: Berawal Cerca UAH-UAS hingga Ajak Duel 

Rumah Herri Pras didatangi petarung MMA Yudi Cahyadi bersama sejumlah orang (Instagram Fuad Bakh)
JawaPos.com - Perseteruan konten kreator, Herri Pras dengan petarung MMA Yudi Cahyadi memanas.
Hal itu setelah polemik pernyataan Herri yang menyinggung sejumlah tokoh agama berujung tantangan duel hingga kedatangan rombongan ke rumahnya.
Herri mengaku mengalami kekerasan saat didatangi rombongan tersebut, sementara persoalan duel terus bergulir karena kedua pihak berselisih mengenai persyaratan pertarungan.
Polemik ini berkaitan dengan pernyataan Herri mengenai Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ustaz Abdul Somad (UAS), dan Habib Umar bin Hafiz. Herri mempertanyakan kepakaran tokoh-tokoh tersebut, sedangkan Yudi menyatakan ingin membela mereka dari pernyataan yang dinilai menghina dari Herri.
Herri Sebut Tokoh Agama yang Dibela Yudi sebagai Penipu
Dalam video yang beredar, Herri menyebut Yudi dan pihak yang mendukungnya bukan praktisi bela diri, melainkan olahragawan yang ingin menunjukkan keunggulan melalui pertarungan. Ia pun menilai ajakan duel tersebut dilakukan dengan alasan membela ulama yang selama ini menjadi sasaran kritiknya.
Herri bahkan melontarkan tudingan keras terhadap tokoh-tokoh agama yang dipersoalkannya. Ia menyebut mereka sebagai pendusta atau kazab, istilah Arab yang berarti pembohong.
"Kalau saya meladeni ajakan berantem orang bodoh, maka akan ada ribuan orang bodoh seperti Anda ingin tampil membela ulama pembohong besar seperti Somad, Adi, dan Umar," ucapnya, dikutip Selasa (3/11).
Menurut Herri, persoalan tersebut harus diselesaikan melalui pembuktian keilmuan, bukan sekadar adu kekuatan fisik.
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