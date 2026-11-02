Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Penulis: Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 3 November 2026 | 06.34 WIB

Tolak Ajakan Duel saat Digeruduk, Herri Pras Ajukan Syarat Uji Kepakaran UAH hingga Habib Umar 

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras) - Image

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras)

JawaPos.com - Konten kreator Herri Pras menolak ajakan duel maut saat digeruduk rumahnya di kawasan Bogor oleh rombongan petarung MMA Yudi Cahyadi. Ia berkali-kali menyebut syaratnya belum terpenuhi.

Lantas, apa syarat yang diajukan Herri untuk duel dapat terjadi dengannya?

Dalam video yang diunggahnya di media sosial, Herri sebenarnya mensyaratkan pembuktian terhadap kapasitas keilmuan Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ustaz Abdul Somad (UAS), hingga Habib Umar bin Hafiz sebelum bersedia menyepakati duel tanpa aturan. 

"Kalau terbukti mereka ulama yang lurus, yang hak menyampaikan kebenaran dan saya terbukti salah, kita masuk ke kesepakatan kedua: fight no rules sampai salah satu mati," ujarnya dalam salah satu video, dikutip Senin (2/11).

Ia mengaku tidak memiliki ambisi mengalahkan siapa pun di arena pertarungan karena fokusnya adalah memberantas takhayul, bidah, syirik, dan khurafat di Indonesia.

"Mereka bukan praktisi bela diri, mereka olahragawan. Mereka olahragawan yang di mana ingin mengunggulkan dirinya di antara yang lain, dan berkedok atau beralibi ingin membela ulama," kata Herri.

Menurut Herri, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui adu kekuatan fisik. Ia menilai tokoh agama yang menjadi pokok perdebatan harus bisa diuji kapasitas keilmuannya agar masyarakat dapat mengetahui kebenaran klaim mengenai kepakaran mereka.

Karena itu, Herri mengaku telah menyiapkan tim hukum dan tim riset untuk membuat kesepakatan tertulis dengan Yudi. Kesepakatan tersebut mencakup pembuktian terhadap kepakaran para tokoh agama yang dibela Yudi sebelum kedua pihak bertarung.

Herri menyatakan, apabila hasil pengujian membuktikan bahwa para tokoh tersebut merupakan ulama yang lurus dan berhak menyampaikan kebenaran, sementara dirinya terbukti salah, ia bersedia melanjutkan kesepakatan duel.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri  - Image
Kasuistika

Usai Digeruduk Rombongan Petarung MMA, Herri Pras Sempat Dievakuasi di Polsek Gunung Putri 

Selasa, 3 November 2026 | 06.26 WIB

Herri Pras Laporkan 20 Orang ke Polisi Terkait Petarung MMA Gerebek Rumahnya, Ada Pimpinan DPRD - Image
Kasuistika

Herri Pras Laporkan 20 Orang ke Polisi Terkait Petarung MMA Gerebek Rumahnya, Ada Pimpinan DPRD

Selasa, 3 November 2026 | 05.32 WIB

Herri Pras Digeruduk Petarung MMA usai Ajak Duel Pembela UAH dan Habib Umar - Image
Kasuistika

Herri Pras Digeruduk Petarung MMA usai Ajak Duel Pembela UAH dan Habib Umar

Selasa, 3 November 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen - Image
1

Mengulik Penyebab Rans Carnival Diboikot, Deklarasi Mahasewa hingga Share Revenue UMKM 20 Persen

2

5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi

3

Profil AKBP Netty Rosdiana, Istri Jenderal Polisi yang Pernah Sindir Seskab Teddy 'Lupa Daratan'

4

Matheus Lagoa Segera Bela Persebaya Surabaya, Cedera Betis Pulih, 30 Gol Jadi Modal 

5

Prediksi Skor Garudayaksa vs PSS Sleman: Sama-Sama Terluka, Duel Pakansari Rawan Berakhir Imbang

6

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

7

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs PSS Sleman: Kejutan atau Deja vu Final Championship Musim Lalu

8

Sains Ungkap 7 Keunggulan Orang Tua Introvert yang Sering Dikira Pendiam

9

Prediksi Skor Lecce vs Genoa: Giallorossi Bidik Tiga Poin, Tren Kemenangan Tamu Terancam

10

5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore