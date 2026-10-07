Sidang Dakwaan Febrie Adriansyah Digelar Hari Ini, Kejagung Kerahkan 34 Jaksa

JawaPos.com - Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah akan menjalani sidang pembacaan surat dakwaan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), pada Rabu (6/10).

Untuk menghadapi sidang ini, kejaksaan Agung menyiapkan sedikitnya 34 Jaksa Penuntut Umum (JPU) ke ruang sidang.

Persidangan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) sekitar pukul 13.30 WIB.

"Menginformasikan bahwa untuk persidangan terdakwa Febrie Adriansyah dkk, diagendakan dilaksanakan besok (hari ini), selepas makan siang atau sekitar pukul 13.30 WIB," kata juru bicara PN Jakpus, Andi Saputra dalam keterangannya, Rabu (7/10).

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Andi memastikan, proses persidangan tersebut dapat diikuti masyarakat karena digelar secara terbuka untuk umum.

Perkara ini akan diperiksa oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Akhmad Fijiarsyah Joko Sutrisno, dengan anggota Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, 34 jaksa yang disiapkan itu terdiri atas jaksa yang berasal dari Tim 9 maupun jaksa di luar tim tersebut.

"Cukup banyak kalau total keseluruhannya, hampir 34 orang," ucap Anang di Kompleks Kejagung, Jakarta, Selasa (6/10).

Anang menjelaskan, Kejagung telah menunjuk JPU untuk menangani perkara Febrie. Sejumlah anggota Tim 9 juga masuk dalam jajaran JPU yang ditugaskan dalam perkara tersebut.