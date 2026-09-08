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Ardini Pramitha
Selasa, 8 September 2026 | 23.16 WIB

Modal Becak Motor, Pria Asal Blitar Bobol Rumah Warga Surabaya

Tukang becak motor nekat bobol rumah warga di Kecamatan Wonocolo, berkahir diringkus polisi. (Humas Polsek Wonocolo). - Image

Tukang becak motor nekat bobol rumah warga di Kecamatan Wonocolo, berkahir diringkus polisi. (Humas Polsek Wonocolo).

JawaPos.com - Polsek Wonocolo membekuk seorang pria asal Blitar, inisial MC (51). Ia diamankan usai membobol rumah milik Wiwit, Jalan Margorejo Masjid, 33-D, Wonocolo, Kota Surabaya.

Bermodalkan Becak Motor, MC bawa kabur 1 Sepeda Polygon dan 3 Tabung Gas ukuran 3 kilogram.

Kapolsek Wonocolo Kompol Haryoko Widhi, menjelaskan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (1/9), sekira jam 03.00 WIB.

“Pelaku membobol rumah korban dengan cara memanjat pagar rumah,” jelas Kompol Haryoko Widhi, Senin (7/9). 

Merasa barang rumahnya raib akibat disatroni maling, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonocolo, pada hari yang sama.

“Setelah kami menerima laporan, anggota selanjutnya langsung melakukan serangkaian penyelidikan,” bebernya.

Team Opsnal Polsek Wonocolo memperoleh informasi keberadaan pelaku sekitar jam 12.09 WIB, ketika berada di sebuah warung kopi Jalan Ahmad Yani Nomor 55, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Wonocolo.

“Tanpa perlawanan berarti, tersangka dapat diamankan oleh petugas, kemudian dibawa oleh anggota ke Mako Polsek Wonocolo untuk diperiksa lebih lanjut,” bebernya.

Dari tersangka polisi menyita barang bukti berupa 1 Becak Motor Warna Hitam, dan 1 Sepeda Polygon warna biru putih.

Editor: Kuswandi
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