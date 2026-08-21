Skenario Malingering Janggal, Kuasa Hukum Desak Resmob Polda Metro Jaya Segera Tangkap Tersangka

JawaPos.com - Tim Kuasa Hukum Korban, Andi Darti bersama saksi korban Fransisca, desak Polda Metro Jaya bergerak cepat, profesional, transparan, dan objektif mengusut tuntas dugaan rekayasa pura-pura gila (malingering) yang dimainkan tersangka HH.

Kasus dugaan penipuan dan penggelapan modal usaha senilai Rp 2,8 miliar itu ditangani Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

​Desakan ini diperkuat analisis hukum pidana yang merujuk pada pandangan pakar hukum Prof. Indriyanto Seno Adji.

Berdasar doktrin hukum pidana, tindakan berpura-pura sakit atau merekayasa gangguan jiwa demi menghindari proses peradilan (malingering) tergolong sebagai bentuk ikhtiar tipu muslihat atau obstruction of justice (penghalangan proses peradilan).

Apabila rekayasa medis ini terbukti di muka persidangan, majelis hakim memiliki kewenangan dan dasar hukum yang sangat kuat untuk menjatuhkan sanksi pidana yang jauh lebih berat bagi tersangka maupun pihak-pihak yang membantu merekayasa status kejiwaan tersebut.

”Kami minta penyidik Subdit Resmob Polda Metro Jaya bekerja secara objektif dan mendalam. Modus malingering tidak boleh dijadikan preseden buruk untuk mengangkangi hukum,” tandas Andi Darti.

”Kasus ini sudah terkatung-katung selama 6 tahun, kami mendesak kepolisian bergerak cepat, profesional, dan melayangkan surat penangkapan terhadap tersangka HH,” tegas Andi Darti.

Kronologi Penggelapan Modal Usaha Rp 2,8 Miliar dan Skenario Pengampuan (Curatel) Perkara pidana ini bermula dari jalinan kerja sama investasi modal usaha dimana saksi korban Fransisca menyerahkan dana dalam jumlah besar kepada HH.