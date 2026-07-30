Nurman Herin jadi Tersangka Baru di Kasus TPPU Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

JawaPos.com - Tim 9 Kejagung kembali menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah.

Kamis malam (30/7), Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono mengumumkan bahwa Nurman Herin menjadi tersangka ketiga dalam kasus tersebut. Nurman adalah seorang pengusaha yang namanya sempat dikaitkan dengan de’Clan Signature Cafe.

”Dengan pertimbangan 2 alat bukti dari Tim 9 (Kejagung) menetapkan tersangka NH (Nurman Herin) terkait dugaan turut serta (dalam) tindak pidana pencucian uang,” kata Rudi kepada awak media.

Oleh penyidik, Nurman langsung dibawa ke dalam tahanan. Dia resmi menjalani penahanan sebagai tersangka mulai hari ini sampai 20 hari ke depan. Berbeda dengan Febrie, Nurman Herin ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan (Jaksel).

”Mulai hari ini akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari kedepan,” imbuhnya.

Dalam kasus tersebut, Nurman Herin dan Febrie menjadi tersangka bersama Don Ritto. Oleh Kejagung, Febrie dijadikan tersangka sejak Jumat malam pekan lalu (24/7). Dia menjalani penahanan di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jaksel.

”Saudara FA (Febrie) telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari kedepan, (mulai) tanggal 24 sampai 20 hari kedepan di Rutan KPK,” kata Rudi kala itu.