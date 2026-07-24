Pramono Datangi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang Rusak Parah, Langsung Anggarkan Rp48,1 Miliar untuk Perbaikan

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi fisik bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). Usai melihat sekolah yang memprihatinkan setelah dua tahun terbengkalai, Pramono mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,1 miliar untuk pembangunan kembali.
Pramono memastikan penanganan sekolah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas pendidikan tersebut aman dan layak digunakan kembali oleh para siswa.
Saat mengecek kondisi di lokasi, Pramono mendapati struktur bangunan hasil renovasi tahun 2011 tersebut sudah banyak yang mengalami kerusakan dan berkarat. Usai melihat situasi lapangan, ia memutuskan untuk memasukkan sekolah ini ke dalam skema percepatan pengerjaan tahun ini.
"Hari ini secara khusus saya memang datang langsung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dari SD 09 dan juga SD 11 Kebayoran Lama. Kemarin dalam rapat saya memutuskan ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga. Di antaranya adalah tempat ini," ujar Pramono di lokasi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan total anggaran sekitar Rp249 miliar untuk empat sekolah prioritas, dengan alokasi khusus sebesar Rp48,1 miliar dialokasikan untuk pembangunan kembali gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi.
Proses pembangunan kembali sekolah ini didanai melalui kombinasi APBD Perubahan dan dana Kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Tahapan awal berupa penghapusbukuan aset gedung lama dijadwalkan berlangsung pada Agustus, diikuti pelaksanaan pengerjaan fisik paling lambat September.
Guna menjaga kualitas bangunan dan memastikan pengerjaan berjalan profesional, penanganan akan diawasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) dan Dinas Bina Marga di bawah koordinasi Asisten Pembangunan.
"Saya minta betul dalam hal ini yang diputuskan, ditunjuk untuk membangun orang yang memang profesional untuk itu. Dan kami sudah akan mem-BKO-kan Citata, Bina Marga, dan sebagainya untuk mengawasi langsung," kata Pramono.
Proyek pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 10 bulan sejak pengerjaan dimulai. Selain merehabilitasi total gedung sekolah, Pemprov DKI juga menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk menangani keluhan banjir di area sekitar sekolah.
Selama proses pengerjaan berlangsung, para murid SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan menumpang sementara di bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar.
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