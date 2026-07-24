Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Sabtu, 25 Juli 2026 | 01.23 WIB

Pramono Datangi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang Rusak Parah, Langsung Anggarkan Rp48,1 Miliar untuk Perbaikan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendatangi SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi yang rusak parah, Jumat (24/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kondisi fisik bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi, Jakarta Selatan, Jumat (24/7). Usai melihat sekolah yang memprihatinkan setelah dua tahun terbengkalai, Pramono mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,1 miliar untuk pembangunan kembali.

Pramono memastikan penanganan sekolah ini menjadi prioritas utama Pemprov DKI Jakarta agar fasilitas pendidikan tersebut aman dan layak digunakan kembali oleh para siswa.

Hasil Tinjauan Langsung dan Keputusan Percepatan

Saat mengecek kondisi di lokasi, Pramono mendapati struktur bangunan hasil renovasi tahun 2011 tersebut sudah banyak yang mengalami kerusakan dan berkarat. Usai melihat situasi lapangan, ia memutuskan untuk memasukkan sekolah ini ke dalam skema percepatan pengerjaan tahun ini.

"Hari ini secara khusus saya memang datang langsung untuk memastikan kondisi yang sebenarnya dari SD 09 dan juga SD 11 Kebayoran Lama. Kemarin dalam rapat saya memutuskan ada empat yang saya minta untuk dibangun sekarang juga. Di antaranya adalah tempat ini," ujar Pramono di lokasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan total anggaran sekitar Rp249 miliar untuk empat sekolah prioritas, dengan alokasi khusus sebesar Rp48,1 miliar dialokasikan untuk pembangunan kembali gedung SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi.

Skema Pengerjaan dan Pengawasan Teknis

Proses pembangunan kembali sekolah ini didanai melalui kombinasi APBD Perubahan dan dana Kenaikan Koefisien Lantai Bangunan (KLB). Tahapan awal berupa penghapusbukuan aset gedung lama dijadwalkan berlangsung pada Agustus, diikuti pelaksanaan pengerjaan fisik paling lambat September.

Guna menjaga kualitas bangunan dan memastikan pengerjaan berjalan profesional, penanganan akan diawasi Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (Citata) dan Dinas Bina Marga di bawah koordinasi Asisten Pembangunan.

"Saya minta betul dalam hal ini yang diputuskan, ditunjuk untuk membangun orang yang memang profesional untuk itu. Dan kami sudah akan mem-BKO-kan Citata, Bina Marga, dan sebagainya untuk mengawasi langsung," kata Pramono.

Target Waktu dan Penanganan Infrastruktur Sekitar

Proyek pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi ditargetkan rampung dalam kurun waktu 10 bulan sejak pengerjaan dimulai. Selain merehabilitasi total gedung sekolah, Pemprov DKI juga menginstruksikan Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk menangani keluhan banjir di area sekitar sekolah.

Selama proses pengerjaan berlangsung, para murid SDN Kebayoran Lama Selatan 09 Pagi akan menumpang sementara di bangunan SDN Kebayoran Lama Selatan 11 agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan lancar.

 

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Minta Satpam Bundaran HI Tak Dipecat, Pramono Anung: Rekaman CCTV Kami Lebih Lengkap - Image
Jabodetabek

Minta Satpam Bundaran HI Tak Dipecat, Pramono Anung: Rekaman CCTV Kami Lebih Lengkap

Jumat, 24 Juli 2026 | 23.11 WIB

Wacana TransJakarta Berbasis Hidrogen, Menteri ESDM Bahlil akan Ajak Diskusi Pramono - Image
Energi

Wacana TransJakarta Berbasis Hidrogen, Menteri ESDM Bahlil akan Ajak Diskusi Pramono

Selasa, 21 Juli 2026 | 23.15 WIB

Pemprov DKI Segera Tangani SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang Roboh - Image
Jabodetabek

Pemprov DKI Segera Tangani SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang Roboh

Selasa, 21 Juli 2026 | 19.20 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore