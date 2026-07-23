Tuntut Febrie Adriansyah Ditahan, Demo BEM KSI di Kejagung Diwarnai Aksi Saling Dorong

Aksi saling dorong mewarnai demonstrasi terkait mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (23/7). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ketegangan mewarnai demonstrasi terkait mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Kristiani Seluruh Indonesia (BEM KSI) di depan Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (23/7). Aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB tersebut memanas hingga terjadi insiden saling dorong antara massa aksi dan petugas kepolisian.
Kericuhan dipicu oleh kekecewaan puluhan demonstran yang tak kunjung ditemui oleh pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) setelah berorasi selama dua jam.
"Sudah dua jam kita orasi di sini tidak ada satu pun dari mereka menemui kami," teriak orator dari atas mobil komando.
Merespons ketiadaan perwakilan Kejagung, orator bergerak menyerukan massa untuk mendekati pagar dan barisan pengamanan aparat.
"Mari kita robohkan pagar itu agar kita bisa bertemu dengan ST Burhanuddin," seru sang orator.
Aksi dorong-mendorong antara massa aksi dan pihak kepolisian pun tak terhindarkan. Di tengah suasana panas tersebut, massa sempat beberapa kali melemparkan kemasan minuman ke dalam area Gedung Bundar Kejagung.
Dari atas mobil komando, orator menyampaikan pesan menohok kepada seluruh pegawai Kejagung.
"Mungkin hari ini kalian melindungi pejabat yang tidak manusiawi. Tapi ingat hukum tabur tuai dan karma berlaku. Kalau kalian menyembunyikan kejahatan, maka kalian lebih jahat dari mereka," tegasnya.
Dalam aksi ini, BEM KSI membawa agenda mendesak penegak hukum untuk mengusut tuntas serta menahan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Eks Jampidsus), Febrie Adriansyah. Penahanan mendesak dilakukan terkait dugaan korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
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