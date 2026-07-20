KPK Amankan 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat, 7 Pihak Dibawa ke Jakarta

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mengamankan total 19 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, pada Senin (20/7). Belasan orang yang diamankan, termasuk Bupati menjalani pemeriksaan awal di Mako Brimob Lombok Barat.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, dari 19 orang yang diamankan dalam giat tangkap tangan itu, tujuh pihak di antaranya termasuk Bupati akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan tersebut tim mengamankan sejumlah 19 orang yang kemudian 7 di antaranya malam ini akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (20/6).

"Adapun dari pihak yang diamankan tersebut di antaranya adalah Bupati Lombok Barat," sambungnya.

Dalam operasi senyap itu, tim penindakan KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai yang diduga menjadi bukti kuat terkait adanya penyalahgunaan kewenangan di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai dalam pecahan rupiah dan juga beberapa dokumen yang diduga terkait dalam perkara ini," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi menyebut bahwa operasi senyap yang melibatkan Bupati Lalu Ahmad Zaini diduga berkaitan penerimaan uang atau suap proyek di lingkungan Pemkab Lombok Barat.