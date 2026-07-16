Kabur di Korea Selatan dan Meninggalkan Masalah Besar, Sarjana Backpacker Minta FYA Pulang ke Indonesia

JawaPos.com - Kasus hilangnya peserta tur asal Kabupaten Madiun berinisial FYA saat mengikuti perjalanan wisata ke Korea Selatan berbuntut panjang.

Biro perjalanan Sarjana Backpacker mengungkapkan bahwa dugaan kaburnya FYA tidak hanya membuat proses pencarian berlangsung alot, tapi juga memicu sejumlah konsekuensi serius bagi pihak travel.

Melalui pernyataannya di media sosial, Sarjana Backpacker meminta FYA segera pulang ke Indonesia dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah dia lakukan.

"Mohon sampaikan pesan dari kami. Pulanglah ke Indonesia. Hadapi masalah ini dengan baik. Jangan biarkan begitu banyak orang menanggung akibat dari keputusanmu," tulis Sarjana Backpacker di akun media sosial @sarjanabackerpacker.

Menurut pihak travel, keputusan FYA yang diduga kabur meninggalkan persoalan besar. Selain harus berhadapan dengan proses pelaporan kepada pihak berwenang di Korea Selatan, biro perjalanan juga terancam dikenakan denda hingga ratusan juta rupiah.

Sarjana Backpacker menyampaikan permohonan kepada FYA agar menghentikan pelariannya dan kembali ke Tanah Air untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik.

Pihak travel mengaku sangat terpukul karena selama bertahun-tahun mereka berusaha menjaga reputasi dan kepercayaan. Namun, satu keputusan yang diambil FYA dinilai berpotensi dapat merusak kerja keras yang telah dibangun selama ini.

"Satu keputusanmu bisa menghancurkan perjuangan bertahun-tahun yang kami bangun," katanya.