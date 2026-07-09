Bukan Ditembak OTK, Ini Penyebab Asli Kaca Gedung Badan Gizi Nasional Pecah Kata Polisi

JawaPos.com - Insiden pecahnya kaca jendela di area depan Gedung Badan Gizi Nasional (BGN), Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (9/7) siang sempat memicu informasi simpang siur di media sosial. Pihak kepolisian langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan narasi keliru yang beredar di tengah masyarakat.

Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P Hutagalung, menegaskan bahwa peristiwa tersebut murni disebabkan oleh faktor alam, yakni tingginya suhu udara di luar ruangan. Bukan disebabkan adanya penembakkan oleh orang tak dikenal (OTK).

"Terkait pecahan kaca di gedung BGN, pecahan kaca diduga karena kondisi suhu di luar yang panas," ujar Reynold, Kamis (9/7).

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Fenomena Pemuaian Akibat Perbedaan Suhu Ekstrem

Berdasarkan hasil analisis awal di lapangan, Reynold menjelaskan terdapat perbedaan suhu yang sangat kontras antara area luar dan dalam gedung. Kontras suhu inilah yang memicu tekanan fisik pada material kaca hingga akhirnya retak dan pecah.

Di satu sisi, bagian luar gedung terpapar langsung oleh terik matahari yang menyengat. Sementara di sisi lain, bagian dalam ruangan menggunakan pendingin udara (AC) dengan intensitas tinggi.

"Jadi di luar panas dan di dalam dengan menggunakan AC, sehingga (kaca) memuai yang mengakibatkan kaca pecah," tutur Reynold menjelaskan fenomena fisik tersebut.

Pengelola Gedung Sebut Kejadian Berulang

Pihak kepolisian juga telah menggali informasi dari pihak internal yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas. Berdasarkan pemeriksaan sementara terhadap pengelola gedung, insiden seperti ini rupanya bukan yang pertama kali terjadi di lokasi tersebut.