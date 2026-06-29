TNI-Polri Sita 16 Sajam hingga Senapan Angin di Puncak Jaya

Aparat gabungan TNI dan Polri menyita 16 bilah senjata tajam, satu pucuk senapan angin, satu busur beserta anak panah, serta enam ketapel dalam patroli skala besar dan razia yang digelar di wilayah hukum Polres Puncak Jaya. (antara).

JawaPos.com - Aparat gabungan TNI dan Polri menyita 16 bilah senjata tajam, satu pucuk senapan angin, satu busur beserta anak panah, serta enam ketapel dalam patroli skala besar dan razia yang digelar di wilayah hukum Polres Puncak Jaya, Papua Tengah. Hal ini sebagai upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) tetap kondusif.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Yudha Wicaksono saat dihubungi dari Nabire, mengatakan patroli gabungan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah potensi tindak kriminal maupun aksi premanisme sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat.

"Patroli gabungan ini kami lakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kehadiran TNI dan Polri di lapangan juga sebagai bentuk komitmen kami dalam menjaga situasi kamtibmas agar tetap aman dan kondusif," katanya, dilansir dari Antara, Senin (29/6).

Patroli dipimpin Kapolres Puncak Jaya bersama unsur TNI yang dipimpin Pasiter Kodim 1714/Puncak Jaya Letda Czi Toding Gayang dan Danwaltis Yonif Raider 136/Tuah Sakti Letda Inf. Denar Orba.

Sebanyak lima kendaraan roda empat dikerahkan menyisir 14 titik strategis di Kota Mulia, meliputi kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Jalan Poros Papua, Pasar Central Mulia, Pasar Nagalomuni, RSUD Mulia, SPBU ACP Mulia, serta sejumlah kawasan permukiman.

Sebelum patroli dimulai, personel gabungan mengikuti apel kesiapan yang dipimpin Kabag Ops Polres Puncak Jaya AKP Matheus Tanggu Ate untuk menerima arahan terkait sasaran patroli dan razia senjata tajam.

Selama kegiatan berlangsung, petugas memeriksa barang bawaan masyarakat sekaligus menyampaikan imbauan agar warga tidak membawa senjata tajam maupun benda berbahaya yang berpotensi mengganggu kamtibmas.