Polisi Periksa Kejiwaan Pria yang Lecehkan Anjing di Penjaringan Jakut

Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Sampson Sosa Hutapea di Mapolsek Metro Penjaringan, Jakarta Utara, Jumat (12/6). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
JawaPos.com - Polisi tengah memeriksa kejiwaan pria berinisial OL (24) yang kedapatan melakukan pelecehan seksual kepada anjing di kafe hewan peliharaan Dogs Ministry di Kawasan Penjaringan, Jakarta Utara.
“Kami akan membawa pria ini ke psikiater untuk dilakukan pemeriksaan kejiwaan,” kata Kanit Reskrim Polsek Metro Penjaringan AKP Sampson Sosa Hutapea di Jakarta, Rabu (17/6).
Menurut dia, pria berinisial OL ini saat ini statusnya masih sebagai saksi dan hasil pemeriksaan kejiwaan ini akan memberikan keterangan terkait kondisi kejiwaan terlapor.
Sebelumnya, pria berinisial OL dilaporkan ke Polsek Metro Jakarta Utara karena kedapatan melakukan pelecehan seksual terhadap binatang anjing pada Senin (1/6) siang pukul 13.30 WIB di kafe khusus binatang peliharaan di kawasan,Penjaringan Jakarta Utara.
Pria berinisial OL (24) dilaporkan melanggar pasal 337 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang Undang Pidana (KUHP) terkait penganiayaan terhadap hewan dengan ancaman pidana penjara satu tahun.
Petugas mengamankan satu buah flash disk berisi video aksi pelecehan seksual dan sebuah ponsel serta hasil visum hewan dari dokter hewan.
Petugas juga telah memeriksa sejumlah saksi dan alat bukti berupa rekaman kamera pemantau dan lainnya. “Kami masih melakukan proses pendalaman terkait kasus ini,” kata dia.
Ia mengatakan aksi pelecehan ini berawal saat terlapor datang sendirian ke toko hewan peliharaan di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Pelaku ini masuk dan bermain bersama anjing dan saksi memergoki pelaku mengeluarkan alat kelaminnya.
Daftar Pemain Timnas Argentina dan Aljazair di Grup J Piala Dunia 2026
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
Daftar Pemain Inggris dan Kroasia di Grup L Piala Dunia 2026
7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?
Daftar Pemain Spanyol dan Tanjung Verde di Piala Dunia 2026
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan
Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?
Prediksi Skor Iran vs Selandia Baru di Piala Dunia 2026: Team Melli Diterpa Gejolak Geopolitik Tapi Punya Kans Menang
Prediksi Skor Arab Saudi vs Uruguay di Piala Dunia 2026: La Celeste Dijagokan Menang!