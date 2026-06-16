Rekening Diduga Dibobol? Jangan Panik, Ini Langkah Darurat yang Harus Segera Dilakukan

Ilustrasi waspada penipuan online. (WNY FCU).

JawaPos.com – Maraknya kasus pembobolan rekening dan penyalahgunaan mobile banking membuat masyarakat dituntut lebih sigap saat menemukan aktivitas mencurigakan pada akun keuangannya. Kecepatan bertindak menjadi faktor penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

Pendiri Lembaga Riset Siber Independen Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha mengatakan langkah pertama yang harus dilakukan ketika rekening atau layanan mobile banking diduga dibobol adalah menghentikan seluruh akses yang berpotensi dimanfaatkan pelaku.

"Setelah akses diamankan, perubahan kata sandi, PIN, dan pengaturan keamanan lainnya harus segera dilakukan," ujarnya kepada Jawapos.com, Jumat (5/6).

Selain itu, perangkat yang digunakan untuk mengakses layanan perbankan juga perlu diperiksa. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada aplikasi berbahaya atau malware yang menjadi pintu masuk pelaku dalam mencuri akses rekening korban.

Pratama menuturkan, dalam kondisi darurat bank umumnya memiliki prosedur khusus untuk mengamankan rekening nasabah yang diduga menjadi korban kejahatan siber. Tahap pertama biasanya dilakukan melalui proses verifikasi identitas.

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"Dalam kondisi darurat, prosedur pengamanan rekening umumnya dimulai dengan verifikasi identitas nasabah melalui kanal resmi bank," katanya.

Setelah identitas nasabah terverifikasi, pihak bank dapat mengambil langkah pengamanan (blokir) sementara guna mencegah transaksi lanjutan yang tidak sah.

Selanjutnya, bank akan melakukan investigasi terhadap laporan yang disampaikan nasabah. Proses tersebut mencakup penelusuran aktivitas rekening hingga evaluasi kemungkinan pemulihan dana sesuai ketentuan yang berlaku.