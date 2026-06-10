Protes Program MBG, Massa MBG Watch Ajak Warga Klaksonkan Kekecewaan di Depan Kantor BGN

JawaPos.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch melakukan aksi protes terhadap Program MBG di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) siang.

Pantauan Jawapos.com di lokasi, terlihat puluhan massa melakukan sejumlah aksi membentangkan poster dengan nada kalimat protes terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Mereka mengajak para pengendara untuk membunyikan klakson jika kecewa terhadap program MBG.

"Bunyikan Klakson jika muak dengan program MBG," tulis bentangan poster itu.

Sontak sejumlah pengendara yang berhenti tepat di perempatan lampu merah Kebon Sirih, membunyikan klakson bersahut-sahutan.

"Tinnn tinnn tinnn tinnn," timpal bunyi sejumlah klakson para pengendara.

Perwakilan dari MBG Watch, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia mengatakan, ide ajakan membunyikan klakson tersebut sejatinya dilakukan untuk menarik simpati publik terkait aksi tersebut.

"Kami pengen tahu begitu sebetulnya sampai seberapa besar dukungan publik. Sampai sejauh ini kan selalu dibilang kalau Badan Gizi Nasional selalu mengklaim, bahkan Pak Prabowo selalu mengatakan, Makan Bergizi Gratis itu bermanfaat dan selalu disukai sama banyak penerima manfaat," kata Agus kepada wartawan.

"Dalam konteks hari ini saja, kami ingin sampaikan kepada pengguna jalan: Kalau lu udah muak sama program Makan Bergizi Gratis, lu bunyikan klakson sekencang-kencangnya sebagai simbol bahwa kami tidak sendiri. Kami didukung sama warga begitu. Kira-kira demikian," tambahnya.