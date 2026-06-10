Protes Program MBG, Massa MBG Watch Ajak Warga Klaksonkan Kekecewaan di Depan Kantor BGN

Bentangan poster ajakan kekecewaan terkait program MBG. (Dimas Choirul/Jawapos.com)
JawaPos.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch melakukan aksi protes terhadap Program MBG di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) siang.
Pantauan Jawapos.com di lokasi, terlihat puluhan massa melakukan sejumlah aksi membentangkan poster dengan nada kalimat protes terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Mereka mengajak para pengendara untuk membunyikan klakson jika kecewa terhadap program MBG.
Baca Juga:Terbongkar! Motor Jatuh dan Rusak di FP2 Bikin Veda Ega Pratama Kesulitan Bersaing di Moto3 Hungaria 2026
"Bunyikan Klakson jika muak dengan program MBG," tulis bentangan poster itu.
Sontak sejumlah pengendara yang berhenti tepat di perempatan lampu merah Kebon Sirih, membunyikan klakson bersahut-sahutan.
"Tinnn tinnn tinnn tinnn," timpal bunyi sejumlah klakson para pengendara.
Perwakilan dari MBG Watch, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia mengatakan, ide ajakan membunyikan klakson tersebut sejatinya dilakukan untuk menarik simpati publik terkait aksi tersebut.
"Kami pengen tahu begitu sebetulnya sampai seberapa besar dukungan publik. Sampai sejauh ini kan selalu dibilang kalau Badan Gizi Nasional selalu mengklaim, bahkan Pak Prabowo selalu mengatakan, Makan Bergizi Gratis itu bermanfaat dan selalu disukai sama banyak penerima manfaat," kata Agus kepada wartawan.
"Dalam konteks hari ini saja, kami ingin sampaikan kepada pengguna jalan: Kalau lu udah muak sama program Makan Bergizi Gratis, lu bunyikan klakson sekencang-kencangnya sebagai simbol bahwa kami tidak sendiri. Kami didukung sama warga begitu. Kira-kira demikian," tambahnya.
Di samping itu, pihaknya juga melakukan aksi solidaritas dengan membagikan sejumlah makanan gratis kepada pengendara.
Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16
Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati
BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru
Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik
Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD
Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar
Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna