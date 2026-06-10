Logo JawaPos
HomeKasuistika
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Rabu, 10 Juni 2026 | 21.31 WIB

Protes Program MBG, Massa MBG Watch Ajak Warga Klaksonkan Kekecewaan di Depan Kantor BGN

Bentangan poster ajakan kekecewaan terkait program MBG. (Dimas Choirul/Jawapos.com) - Image

Bentangan poster ajakan kekecewaan terkait program MBG. (Dimas Choirul/Jawapos.com)

JawaPos.com - Sejumlah koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Makan Bergizi Gratis (MBG) Watch melakukan aksi protes terhadap Program MBG di Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/6) siang.

Pantauan Jawapos.com di lokasi, terlihat puluhan massa melakukan sejumlah aksi membentangkan poster dengan nada kalimat protes terhadap program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Mereka mengajak para pengendara untuk membunyikan klakson jika kecewa terhadap program MBG

"Bunyikan Klakson jika muak dengan program MBG," tulis bentangan poster itu.

Sontak sejumlah pengendara yang berhenti tepat di perempatan lampu merah Kebon Sirih, membunyikan klakson bersahut-sahutan. 

"Tinnn tinnn tinnn tinnn," timpal bunyi sejumlah klakson para pengendara.

Perwakilan dari MBG Watch, Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia mengatakan, ide ajakan membunyikan klakson tersebut sejatinya dilakukan untuk menarik simpati publik terkait aksi tersebut.

"Kami pengen tahu begitu sebetulnya sampai seberapa besar dukungan publik. Sampai sejauh ini kan selalu dibilang kalau Badan Gizi Nasional selalu mengklaim, bahkan Pak Prabowo selalu mengatakan, Makan Bergizi Gratis itu bermanfaat dan selalu disukai sama banyak penerima manfaat," kata Agus kepada wartawan.

"Dalam konteks hari ini saja, kami ingin sampaikan kepada pengguna jalan: Kalau lu udah muak sama program Makan Bergizi Gratis, lu bunyikan klakson sekencang-kencangnya sebagai simbol bahwa kami tidak sendiri. Kami didukung sama warga begitu. Kira-kira demikian," tambahnya.

Di samping itu, pihaknya juga melakukan aksi solidaritas dengan membagikan sejumlah makanan gratis kepada pengendara. 

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Kantor BGN Digeledah Kejagung Sejak Subuh, Pegawai Terlantar di Parkiran! - Image
Kasuistika

Kantor BGN Digeledah Kejagung Sejak Subuh, Pegawai Terlantar di Parkiran!

Rabu, 3 Juni 2026 | 18.31 WIB

Program MBG di Kabupaten Sanggau Belum Tokcer, Angka Stunting Malah Naik - Image
Berita Daerah

Program MBG di Kabupaten Sanggau Belum Tokcer, Angka Stunting Malah Naik

Rabu, 10 Juni 2026 | 19.55 WIB

AHY Tak Kenal Sony Sonjaya, Demokrat Tolak Tuduhan Korupsi BGN: Fitnah Berat! - Image
Kasuistika

AHY Tak Kenal Sony Sonjaya, Demokrat Tolak Tuduhan Korupsi BGN: Fitnah Berat!

Rabu, 10 Juni 2026 | 16.22 WIB

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16 - Image
1

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

2

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Shin Tae-yong Bajak Staf Persebaya Surabaya, Gerbong Eks Timnas Indonesia Bisa Diboyong ke Persija Jakarta

5

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

6

BREAKING NEWS! Persija Jakarta Resmi Tunjuk Shin Tae-yong sebagai Pelatih Baru

7

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

8

Melihat 10 Besar Penjualan Mobil Mei 2026: Jaecoo Kuasai Brand Tiongkok, Tak Ada Nama BYD

9

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

10

Sudah Setor Total Rp 117 Miliar tapi Rumah Tak Kunjung Jadi, Konsumen Emeralda Resort Polisikan Yana Priatna

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore