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Ryandi Zahdomo
Rabu, 3 Juni 2026 | 18.31 WIB

Kantor BGN Digeledah Kejagung Sejak Subuh, Pegawai Terlantar di Parkiran!

Pegawai dilarang masuk kedalam gedung Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com) - Image

Pegawai dilarang masuk kedalam gedung Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (3/6). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

JawaPos.com - Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Kebon Sirih, Jakarta Pusat digeledah tim Kejaksaan Agung (Kejagung), Rabu (3/6) ini. Pantauan langsung di lokasi menunjukkan pemandangan yang tidak biasa pada jam kerja. 

Puluhan karyawan BGN tampak tertahan dan hanya bisa duduk-duduk di area lobi dan parkir kendaraan. Meski diperbolehkan masuk ke area pagar, mereka dilarang keras melangkah ke dalam gedung utama.

Tiga petugas keamanan berjaga ketat di depan gerbang utama. Bukan hanya pegawai, awak media yang datang untuk meliput jalannya penggeledahan juga dilarang masuk ke area dalam gerbang.

Hingga pukul 11.00 WIB, sejumlah karyawan masih terus berdatangan. Namun, mereka tetap tertahan di luar sambil menantikan arahan lebih lanjut. 

Di sudut lain halaman, tampak berjejer sejumlah karangan bunga ucapan selamat untuk Nanik S. Deyang, yang baru saja ditunjuk presiden sebagai Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana.

Aparat penegak hukum ternyata sudah mengamankan lokasi sejak dini hari. Seorang petugas keamanan menginformasikan bahwa tim dari Kejaksaan Agung telah berada di lokasi sejak sekitar pukul 02.00 WIB dini hari.

Kejagung Cari Barang Bukti Kasus Korupsi

Teka-teki mengenai kehadiran korps adhyaksa ini akhirnya terjawab. Pelaksana Tugas Harian (Plh) Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Mochamad Jeffry, membenarkan adanya aktivitas penggeledahan tersebut untuk mencari barang bukti terkait penanganan kasus hukum.

"Penyidik Pidsus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung benar melakukan geledah di kantor BGN," kata dia saat dikonfirmasi pada Rabu (3/6).

Meski membenarkan adanya penggeledahan, Jeffry belum mengungkap secara rinci perkara spesifik yang sedang diusut. Kendati demikian, besar kemungkinan kasus ini menyangkut dugaan korupsi besar.

Editor: Bintang Pradewo
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