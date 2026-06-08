Narkoba Vape Mulai Merajalela, Sahroni Minta Pengelola Klub Malam Tidak Tutup Mata

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepada pegelola klub malam agar tidak menutupi bila ditemukan penggunaan narkoba vape di tempat usahanya. Sanksi secara tegas, termasuk pidana akan diberikan bila terbukti sengaja menutup-nutupi.

Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi tindakan Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yang menangkap seorang pria berinisial FS di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, karena kedapatan membawa vape yang mengandung narkotika jenis etomidate. Pengungkapan kasus terjadi berdasarkan laporan dari pengelola klub hiburan malam.

Sahroni menilai, pengelola tempat hiburan malam menunjukan sikap kooperatif dengan melaporkan temuan tersebut. Sehingga, aparat kepolisian bisa membekuk pelaku.

“Ini contoh yang benar dan harus ditiru oleh seluruh pelaku usaha hiburan malam. Kalau menemukan aktivitas mencurigakan atau barang ilegal, laporkan. Jangan tutup mata, apalagi membiarkan," kata Sahroni, Senin (8/6).

Politikus Partai NasDem itu mengingatkan adanya sanksi tegas bagi pelaku hiburan malam yang sengaja menutup-nutupi adanya peredaran narkoba di tempat usahanya. Sanksi bisa berupa penutupan lokasi usaha maupun pidana.

"Kalau ketahuan terjadi kesengajaan atau bahkan keterlibatan, 100% dipastikan lokasi tersebut akan disegel oleh polisi dan Pemprov terkait. Pidananya juga menanti bagi para owner usaha tersebut, seperti yang sudah-sudah,” imbuhnya.

Menurut Sahroni, peredaran cartridge vape narkoba kini menjadi ancaman serius karena mudah diproduksi dan diedarkan secara masif. Oleh karena itu, butuh kerja sama semua pihak untuk memutus mata rantai peredaran.