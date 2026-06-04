Noel Ebenezer Merasa Kesatria Terima Vonis 4,5 Tahun Penjara: Jangan jadi Pejabat yang Tidak Tanggung Jawab!

JawaPos.com - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel menyatakan dirinya secara tegas menerima vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Noel terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

"Hukuman terhadap saya sudah selesai, dan saya menerima hukuman itu. Karena memang dari awal saya sudah mengakui kesalahan saya, ini konsekuensi jadi pejabat," kata Noel usai menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Alasan langsung menerima putusan itu, lanjut Noel, seorang pejabat negara tidak boleh menghindar dan lari tanggung jawab. Ia pun meyakini, putusan itu telah memenuhi rasa keadilan.

"Saya menerima vonis ini, karena harus saya terima dan tidak bisa tidak, jangan juga menjadi pejabat untuk mengelak tidak bisa tidak, dan menghindari tanggung jawab itu. Jadi ini bentuk tanggung jawab saya, dan saya rasa hakim sudah melakukan pertimbangan hukum luar biasa," ujarnya.

Meski demikian, Noel tidak mempermasalahkan sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan pikir-pikir atas putusan tersebut. Menurutnya, itu merupakan hak Jaksa untuk mempertimbangkan putusan hakim.

"Ya tugas Jaksa memang mungkin begitu ya. Mereka juga punya pertimbangan-pertimbangan hukum yang lain kali. Ya kita berharap ya, semoga prosesnya cepat selesai," imbuhnya.

Noel Ebenezer divonis 4,5 tahun penjara Mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel Ebenezer dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus gratifikasi pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Dalam putusannya, hakim menyatakan Noel terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama terdakwa lainnya.