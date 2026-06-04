Dolar AS Tembus Rp18.025, Rupiah Semakin Ambrol!

JawaPos.com – Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali melemah dan menembus level psikologis Rp18.000 per dolar AS.

Berdasarkan data Google Finance pada Rabu (4/6) pukul 10.42 WIB, kurs USD/IDR tercatat berada di level Rp18.025,50.

Angka tersebut menunjukkan kenaikan sekitar 0,04 persen dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.017,80 per dolar AS.

Dalam perdagangan satu jam terakhir, dolar AS menguat sekitar 7,7 poin terhadap rupiah.

Grafik pergerakan menunjukkan rupiah sempat bergerak di kisaran Rp17.970-an sebelum akhirnya melemah hingga menyentuh level Rp18.020-an per dolar AS.