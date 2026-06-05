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Dimas Choirul
Jumat, 5 Juni 2026 | 16.41 WIB

Nikai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Hari ini Masih Melemah Kisaran Rp18.000

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan, Selasa (12/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Karyawan menghitung uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing Dolar Asia, Jakarta, Selasa (12/5/2026). Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan, Selasa (12/5/2026). (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah di level Rp18.000 per dolar AS.

Berdasarkan data Google Finance pada Jumat (5/6) pukul 9.22 WIB, kurs USD/IDR tercatat berada di level Rp18.012.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.060 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (4/6).

Dalam perdagangan satu jam terakhir, dolar AS melemah sekitar 2,2 poin terhadap rupiah.

Grafik pergerakan menunjukkan rupiah sempat bergerak di kisaran Rp18.024 sebelum akhirnya menyentuh level Rp18.012-an per dolar AS.

Hingga berita ini tayang, tren penguatan dolar terlihat masih terjadi secara bertahap. Grafik masih terpantau fluktuatif.

Editor: Kuswandi
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