Nikai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Hari ini Masih Melemah Kisaran Rp18.000

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) masih melemah di level Rp18.000 per dolar AS.

Berdasarkan data Google Finance pada Jumat (5/6) pukul 9.22 WIB, kurs USD/IDR tercatat berada di level Rp18.012.

Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp18.060 per dolar AS pada penutupan perdagangan Kamis (4/6).

Dalam perdagangan satu jam terakhir, dolar AS melemah sekitar 2,2 poin terhadap rupiah.

Grafik pergerakan menunjukkan rupiah sempat bergerak di kisaran Rp18.024 sebelum akhirnya menyentuh level Rp18.012-an per dolar AS.