Detik-Detik Penangkapan Woodyrman, Pelaku Penganiayaan WNA Brunei Hingga Tewas di Blok M

JawaPos.com - Polisi mengungkap detik-detik penangkapan Mohamad Irman Ali alias Woodyrman, selebgram asal Brunei Darussalam yang terlibat dalam kasus penganiayaan di Kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Jaksel). Insiden itu menyebabkan seorang korban berinisial MHF tewas. Serupa dengan pelaku, korban juga warga negara asing (WNA) asal Brunei Darussalam.

Dalam rekaman video yang diterima oleh awak media, pelaku ditangkap tidak lama setelah video pertikaian dengan korban beredar luas di media sosial. Bersama petugas keamanan, aparat kepolisian dari Polda Metro Jaya mendatangi rumah yang ditempati oleh pelaku. Di rumah tersebut, polisi mendapati Woodyrman bersama seorang perempuan.

Berbekal surat penangkapan, polisi kemudian melakukan penggeledahan. Woodyrman diminta menunjukkan pakain yang dia kenakan saat melakukan penganiayaan terhadap korban. Kepada petugas kepolisian dia menunjukkan baju sampai sepatu yang digunakan saat memukuli MHF hingga terkapar dan kehilangan nyawa setelah mendapat penanganan medis.

”Terjadi peristiwa dugaan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia di Kawasan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 6 Mei 2026 sekitar pukul 03.30 WIB, di depan Restu Sport, Blok M Hub, Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru,” terang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dikutip Rabu (27/5).

Adapun korban penganiayaan tersebut adalah MHF. Dia meninggal dunia pada 16 Mei di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP). Menurut Budi, penganiayaan itu terjadi saat korban berada di sekitar lokasi kejadian bersama seorang saksi. Tidak lama, datang beberapa orang lainnya yang sempat duduk serta berbincang bersama korban.

”Sekitar pukul 03.28 WIB, terduga pelaku tiba di lokasi bersama rekannya dengan menggunakan mobil. Saat turun dari kendaraan, terduga pelaku membawa paper bag berwarna hitam yang diduga berisi botol kaca, kemudian menghampiri korban hingga terjadi adu argumentasi di area pintu masuk Blok M Hub,” beber Budi.

Tidak selesai di lokasi tersebut, perdebatan pindah ke depan Restu Sport. Di lokasi itu lah pelaku memukul korban satu kali pada bagian kepala menggunakan paper bag berisi botol kaca hingga korban terjatuh. Setelah insiden tersebut, korban sempat dibawa ke penginapan di sekitar lokasi. Korban juga dibawa ke RSPP untuk mendapatkan perawatan medis.

”Namun, kondisi korban memburuk hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada 16 Mei 2026,” ujarnya.