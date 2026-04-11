Pasca OTT Bupati Gatut Sunu, KPK Angkut Belasan Pejabat Pemkab Tulungagung ke Jakarta

JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya menangkap Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Tulungagung, Jawa Timur (Jatim).

Sedikitnya 12 orang dari lingkungan pemkab Tulungagung juga ikut diangkut ke Jakarta.

Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa belasan orang itu dibawa ke Gedung Merah Putih di Kuningan, Jakarta Selatan (Jaksel), untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Dia menyatakan, langkah itu merupakan bagian dari rangkaian OTT yang berjalan pada Jumat malam (10/4).

”Dalam rangkaian kegiatan penyelidikan tertutup (OTT) di wilayah Jawa Timur, dari total 18 orang yang diperiksa dan diamankan pada Jumat, 10 April 2026, selanjutnya 13 orang di antaranya dibawa ke Jakarta hari ini secara bertahap,” terang dia.

Tahap pertama, Gatut sudah dibawa ke Jakarta dan tiba di Gedung Merah Putih pagi tadi.

Siang ini, lebih kurang 11 orang dibawa oleh penyidik Lembaga Antirasuah ke Jakarta dalam tahap kedua. Setelah itu, tahap ketiga akan menyusul dengan jumlah 1 orang.

”13 orang yang dibawa ke Jakarta tersebut, yaitu bupati, 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan 1 orang merupakan pihak lainnya,” jelas Budi.

Belasan orang tersebut, lanjut Budi, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih.