KJP Plus dan KJMU 2026 Cair! Cek Rincian Penerima Baru dan Total Anggarannya 

JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta mempercepat penyaluran bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) bagi penerima baru tahun 2026. Kebijakan ini diputuskan untuk memastikan ribuan peserta didik dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera segera mendapatkan hak akses pendidikan yang layak secara tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menjelaskan, proses pendataan hingga verifikasi dilakukan secara ketat.

Tahapan ini berpedoman langsung pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 20 Tahun 2026 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan.

"Melalui proses pendataan dan verifikasi, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Dengan demikian, bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan warga Jakarta," ujar Nahdiana, Minggu (8/11).

Berdasarkan hasil verifikasi KJP Plus Tahap II Tahun 2026 Gelombang III, tercatat sebanyak 22.567 peserta didik dinyatakan memenuhi persyaratan.

Mereka merupakan bagian dari 31.542 pendaftar susulan berusia 6 hingga 21 tahun yang berada dalam kelompok desil 1 sampai 5.

Data tersebut kemudian dipadankan secara akurat melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Education Management Information System (EMIS).