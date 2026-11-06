Herri Pras Minta Maaf Usai Hina UAS dan UAH, tapi Minta 3 Hal

Konten kreator, Herri Pras bersama dua kuasa hukumnya melaporkan penggerudukan yang terjadi ke rumahnya ke Polres Bogor (Instagram Herri Pras)
JawaPos.com - Konten kreator Herri Pras akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada Ustaz Adi Hidayat (UAH), Ustaz Abdul Somad (UAS), dan masyarakat atas kegaduhan akibat konten kritiknya.
Namun, Herri juga menyampaikan tiga permintaan dan klarifikasi terkait kontennya dan kegaduhan yang timbul.
Mulai dari meminta laporan dugaan pengeroyokan terhadap dirinya diproses polisi, hingga mengingatkan agar tidak ada lagi tindakan kekerasan.
Pernyataan itu disampaikan Herri melalui sebuah video setelah rumahnya di Kabupaten Bogor didatangi petarung MMA Yudi Cahyadi bersama sejumlah orang.
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Dalam video tersebut, Herri mengakui keliru menggunakan cara penyampaian kritik yang terlalu keras dan berapi-api.
Berikut tiga hal yang disampaikan Herri terkait permintaan maaf dan kontennya.
Herri meminta kepolisian menangani laporan dugaan pengeroyokan terhadap dirinya secara profesional, objektif, dan independen.
Ia berharap proses penyelidikan tidak dipengaruhi tekanan demonstrasi maupun intervensi pihak mana pun.
Ia juga mengingatkan agar upaya membangun opini publik tidak sampai mengaburkan fakta dan menghambat pengungkapan dugaan tindak pidana.
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"Saya percaya kepolisian akan menangani semua laporan secara profesional, objektif dan independen. Saya juga berharap proses penyelidikan tidak dipengaruhi tekanan aksi demonstrasi ataupun intervensi dari pihak manapun," ujar Herri.
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