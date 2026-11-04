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Penulis: Ryandi Zahdomo
Rabu, 4 November 2026 | 19.26 WIB

Wujud Pendekatan Ke Masyarakat, Polda Metro Jaya Lakukan Pendataan Door-to-Door di Kampung Boncos

Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan (kanan)&nbsp;(Dok Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan (kanan)&nbsp;(Dok Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Polda Metro Jaya menerjunkan personel gabungan untuk mendata secara door-to-door di Kampung Boncos, Jakarta Barat. Langkah ini diambil untuk memutus rantai peredaran narkoba sekaligus mengubah stigma kawasan tersebut.

Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan menjelaskan peredaran narkoba di wilayah tersebut selama ini ibarat puncak gunung es yang dipicu oleh berbagai persoalan mendasar. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukan sekadar penindakan hukum, melainkan identifikasi kebutuhan riil warga secara menyeluruh.

"Kita ingin mengidentifikasi apa sebenarnya sumber masalah Kamtibmas dalam konteks penjualan narkoba ini. Mulai dari struktur desa, kecamatan, Bhabinkamtibmas, Polsek, hingga rekan-rekan stakeholder lainnya, kita akan identifikasi pola yang paling cocok," ujar Irjen Adex, Rabu (4/11).

Dalam proses pendataan tersebut, petugas yang dibekali bodycam mendatangi rumah penduduk untuk mendata kondisi ekonomi dan sosial keluarga. Pendataan mencakup status pekerjaan anggota keluarga, potensi keterampilan ibu rumah tangga, hingga kebutuhan prasarana lingkungan seperti penerangan jalan dan tempat sampah.

Polda Metro Jaya memastikan pemberdayaan ini dirancang secara berkelanjutan dan sesuai permintaan warga. Jika warga memerlukan pelatihan keterampilan, pihak kepolisian akan menggandeng Balai Latihan Kerja (BLK) serta memfasilitasi pemasaran produk UMKM hasil karya warga bersama pemerintah daerah.

Editor: Diar Candra
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