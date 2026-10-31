Hindari Macet! Catat Titik dan Waktu Perbaikan Jalan di Tol Jakarta–Cikampek

JawaPos.com - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melakukan pemeliharaan infrastruktur di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek secara bertahap pekan ini.

Langkah ini diambil guna menjaga standar keandalan jalan serta mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan mobilitas para pengendara.

Bagi para pengguna jalan yang melintas dalam waktu dekat, PT JTT telah memetakan tiga titik utama pelaksanaan pemeliharaan beserta jadwal operasionalnya:

- On Ramp Cikunir (Jatiasih arah Cikampek Lajur 2): Berlangsung sejak Jumat (30/10) pukul 21.00 WIB hingga Senin (02/11) pukul 05.00 WIB.

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- KM 60+645 s.d. KM 60+285 (arah Jakarta Lajur 1): Dimulai Minggu (01/11) pukul 24.00 WIB hingga Kamis (05/11) pukul 05.00 WIB.

- Jembatan KM 43+000 (arah Jakarta Lajur 2): Dikerjakan mulai Minggu (01/11) pukul 01.00 WIB hingga Sabtu (07/11) pukul 24.00 WIB.

Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Jauzy Anbiya menegaskan, seluruh rangkaian pekerjaan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kondisi perkerasan jalan tetap prima.

"Kami memastikan pengamanan area kerja dan pengaturan lalu lintas dilakukan sesuai standar agar dampak terhadap perjalanan pengguna jalan dapat diminimalkan," jelas Jauzy.