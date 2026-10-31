Hindari Macet! Catat Titik dan Waktu Perbaikan Jalan di Tol Jakarta–Cikampek

Foto udara ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (Elevated) di kawasan Bekasi, Jawa Barat. (Dery Ridwan
JawaPos.com - PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) kembali melakukan pemeliharaan infrastruktur di Ruas Jalan Tol Jakarta–Cikampek secara bertahap pekan ini.
Langkah ini diambil guna menjaga standar keandalan jalan serta mengoptimalkan keamanan dan kenyamanan mobilitas para pengendara.
Bagi para pengguna jalan yang melintas dalam waktu dekat, PT JTT telah memetakan tiga titik utama pelaksanaan pemeliharaan beserta jadwal operasionalnya:
- On Ramp Cikunir (Jatiasih arah Cikampek Lajur 2): Berlangsung sejak Jumat (30/10) pukul 21.00 WIB hingga Senin (02/11) pukul 05.00 WIB.
Baca Juga:Anggota DPR Minta RUU Perampasan Aset Atur Mekanisme Pemulihan Aset Korban Investasi Bodong
- KM 60+645 s.d. KM 60+285 (arah Jakarta Lajur 1): Dimulai Minggu (01/11) pukul 24.00 WIB hingga Kamis (05/11) pukul 05.00 WIB.
- Jembatan KM 43+000 (arah Jakarta Lajur 2): Dikerjakan mulai Minggu (01/11) pukul 01.00 WIB hingga Sabtu (07/11) pukul 24.00 WIB.
Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Jauzy Anbiya menegaskan, seluruh rangkaian pekerjaan ini dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan kondisi perkerasan jalan tetap prima.
"Kami memastikan pengamanan area kerja dan pengaturan lalu lintas dilakukan sesuai standar agar dampak terhadap perjalanan pengguna jalan dapat diminimalkan," jelas Jauzy.
Manajemen JTT telah menyiapkan skenario mitigasi. Pengaturan lalu lintas situasional dan pemasangan perangkat keselamatan terpadu dikerahkan di sepanjang koridor proyek.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
5 Pekerjaan Terbaik untuk Introvert, Pilihan Karir yang Sesuai dengan Kelebihan Diri
5 Cara Menemukan Jodoh Bagi Orang Introvert Yang Tidak Suka Bersosialisasi
Perkuat Kerja Sama Intelijen Hadapi Ancaman Terorisme, Indonesia Pimpin CTIF Council
Bill Gates Puji AI Meta Milik Zuckerberg, Muse Dinilai Mampu Mengubah Cara Orang Bekerja
KPK: Kerugian Negara dalam Kasus Bea Cukai yang Terkait PT Djarum Capai Triliunan
Prediksi Skor Everton vs Newcastle United: Tuan Rumah Tertekan, The Magpies Bidik Kemenangan
Prediksi Skor RANS Nusantara FC vs Kendal Tornado FC, Duel Ketat Tim Papan Atas Championship
Prediksi Skor Adelaide United vs Lion City Sailors: Duel Perebutan Posisi Puncak Grup F ACL Two
Prediksi Frosinone vs Lecce di Serie A: Ancaman Raimondo dan Masalah Pertahanan Tim Tamu
Prediksi Skor Frosinone vs Lecce: Canarini Bidik 4 Kemenangan Kandang Beruntun
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022