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Dinarsa Kurniawan
Sabtu, 24 Oktober 2026 | 05.37 WIB

Dies Natalis ke-41, Dorong Pendidikan yang Relevan dengan Dunia Kerja

Peringatan Dies Natalis ke-41 UMB mengusung tema Education to Improve Quality of Life, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. (Istimewa) - Image

Peringatan Dies Natalis ke-41 UMB mengusung tema Education to Improve Quality of Life, dengan fokus pada peningkatan mutu pendidikan dan kontribusi nyata bagi masyarakat. (Istimewa)

JawaPos.com - Pendidikan tinggi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat perlu terus didorong.

Pesan tersebut disampaikan dalam peringatan Dies Natalis ke-41 UMB bertema Education to Improve Quality of Life.

Rektor UMB Prof. Dr. Andi Adriansyah, M.Eng., mengatakan, pendidikan perlu menghasilkan lulusan yang mampu menerapkan pengetahuan dan menyelesaikan persoalan di masyarakat.

“Pendidikan bukan hanya menyampaikan pengetahuan atau menghasilkan lulusan, tetapi membangun kompetensi, karakter, dan kemampuan manusia untuk berkarya serta memberikan solusi bagi masyarakat,” ujar Andi dalam sambutannya.

Menurut dia, perguruan tinggi perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan dunia kerja.

Dosen didorong menghubungkan teori dengan persoalan nyata serta memberi ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi, bertanya, dan mengembangkan gagasan.

Kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, berkomunikasi, dan beradaptasi juga perlu menjadi bagian dari proses pembelajaran. Selain itu, mahasiswa perlu dibekali karakter seperti integritas, kedisiplinan, dan keterbukaan terhadap kritik.

Andi menilai, kualitas pendidikan turut ditentukan oleh pelayanan yang diterima mahasiswa selama menempuh studi. Pengalaman mengakses layanan administrasi, menggunakan fasilitas, hingga memperoleh bantuan menjadi bagian dari penilaian terhadap perguruan tinggi.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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