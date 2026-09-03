Tekan Dwelling Time, Bea Cukai Jakarta Optimalkan PLB

Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi saat meninjau PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, Rabu (2/9/2026). (ANTARA/HO-Kanwil Bea Cukai Jakarta)
JawaPos.com - Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta mendorong optimalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB) untuk memperlancar arus barang dari pelabuhan sekaligus menekan "dwelling time" dan biaya logistik.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi mengatakan hal itu saat meninjau PT Sarana Gemilang di Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Jakarta, untuk memastikan pemanfaatan fasilitas PLB serta menggali persoalan yang dihadapi perusahaan.
"Kami memastikan bahwa fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai itu benar-benar bermanfaat, mampu untuk mendukung pertumbuhan atau perkembangan ekonomi, mampu meningkatkan kegiatan usaha," kata Hendri di Jakarta, Rabu (3/9).
Dwelling time adalah waktu yang dibutuhkan peti kemas (kontainer) sejak dibongkar dari kapal hingga meninggalkan pelabuhan.
Hendri mengatakan fungsi Bea Cukai tidak hanya sebagai "trade facilitator" yang hanya memberikan kemudahan dalam kegiatan perdagangan. Di saat sama, Bea Cukai juga ikut memastikan fasilitas tersebut dapat membantu perusahaan mengembangkan usahanya.
"Peran Bea Cukai itu tidak hanya trade facilitator, tapi memberikan fasilitas kepada perusahaan, sehingga perusahaan itu menumbuhkembangkan industri dan menumbuhkembangkan ekonomi," jelasnya.
Menurut dia, kunjungan ini dalam rangka belanja masalah yang dihadapi pelaku usaha sekaligus dicarikan solusi terbaiknya. Ternyata, kata dia, PT Sarana Gemilang sebagai penerima fasilitas PLB sejak 2017-2026 tidak mengalami kendala berat dalam pemanfaatan fasilitas kepabeanan.
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"Alhamdulillah, ternyata dari tahun 2017 sampai 2026, perusahaan ini belum mempunyai kendala atau problem yang berat," ujarnya.
Untuk itu, Hendri memastikan dukungan dan ruang asistensi tetap terbuka bagi perusahaan penerima fasilitas PLB di wilayah Jakarta.
"Kita akan lakukan hal yang sama, memberikan support sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kejayaan ekonomi," imbuhnya.
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Jawa Pos
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