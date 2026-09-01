Imigrasi Jakbar Buka Layanan Paspor Sabtu dan Jemput Bola ke Rumah Sakit

JawaPos.com - Kabar baik bagi masyarakat yang kesulitan membagi waktu kerja untuk mengurus dokumen perjalanan paspor.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat menghadirkan layanan pembuatan paspor pada hari Sabtu hingga fasilitas jemput bola bagi pasien yang sedang dirawat di rumah sakit.

Terobosan tersebut menjadi bagian dari rangkaian inovasi pelayanan publik yang diluncurkan secara resmi di Hotel Mercure Jakarta Batavia, Jakarta Barat, Selasa (1/9).

Program tersebut dinamai Sahabat Kibar alias Sabtu Hadir Bersama Masyarakat. Fasilitas ini memberikan alternatif waktu pengurusan paspor khusus pada akhir pekan.

Sementara bagi warga yang mengalami keterbatasan fisik atau sedang menjalani perawatan medis, tersedia program Melati (Melayani dengan Hati). Melalui inovasi ini, petugas imigrasi akan mendatangi langsung pasien di rumah sakit untuk memproses pembuatannya.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat Rakha Sukma Purnama menegaskan, seluruh program baru ini dirancang untuk memberikan kemudahan nyata bagi publik.

"Melalui peluncuran berbagai inovasi ini, kami berkomitmen menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah diakses, responsif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujar Rakha, Selasa (1/9).