Rencana Tarif LRT Jakarta Manggarai Cuma Rp 8, Kapan Mulai Berlaku?

Satu rangkaian kereta LRT melakukan uji coba jalur di Stasiun LRT Jakarta Rawamangun di Jakarta, Selasa (04/08/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan skema tarif khusus bernominal Rp 8 untuk layanan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome–Manggarai. Tarif murah ini bakal diterapkan selama masa uji coba operasional sebelum rute tersebut resmi diluncurkan secara komersial.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan, Pemprov DKI saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna menyelaraskan jadwal peresmian. Di saat yang sama, payung hukum untuk mendukung penerapan tarif uji coba tersebut sedang dirampungkan.
"Mengenai sebelum sampai dengan beroperasi secara resmi, kami akan memberlakukan tarif 8 perak rupiah itu kapan adalah segera kami persiapkan Pergubnya," ujar Pramono di Jakarta, Senin (31/8).
Berlaku Selama Masa Uji Coba
Pramono menegaskan bahwa skema tarif murah Rp 8 ini bersifat sementara dan hanya berlaku selama periode uji coba berlangsung hingga peresmian dilakukan.
Setelah LRT Jakarta Fase 1B diresmikan, besaran tarif akan kembali normal mengikuti skema tarif flat yang berlaku saat ini, yakni sebesar Rp 5.000 per perjalanan.
Evaluasi Tarif Menyeluruh pada Oktober 2026
Kendati demikian, besaran tarif tersebut berpotensi ditinjau kembali setelah moda transportasi ini beroperasi penuh. Pemprov DKI Jakarta mengagendakan proses kalkulasi dan evaluasi ulang pada Oktober 2026.
"Nanti bulan Oktober kita lakukan evaluasi, nanti akan ada perhitungan kembali berapa apa tarifnya kita sesuaikan setelah ada perhitungan di bulan Oktober," tambah Pramono.
Sebelumnya, agenda peresmian LRT Jakarta Fase 1B semula dijadwalkan bakal dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (26/8). Namun, agenda tersebut mengalami penundaan lantaran Presiden melakukan kunjungan kerja mendadak ke Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). (*)
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