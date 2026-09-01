Stasiun Karet Dialihkan, Jumlah Pengguna Sudirman Melonjak 326 Persen

Sejumlah penumpang KRL berjalan kaki di samping Stasiun KRL Karet, Jakarta, Selasa (01/09/2026). (Hanung Hambara/ Jawa Pos)
JawaPos.com - Sebanyak 8.679 pengguna KRL turun di Stasiun Sudirman Baru/BNI City hingga Selasa (1/9) pagi, melonjak tajam 326 persen pada hari pertama pengalihan layanan dari Stasiun Karet.
VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, alur pergerakan penumpang pada hari pertama peralihan ini berjalan lancar dan terkendali meski volume pengguna meningkat drastis.
"Berdasarkan data pengguna yang naik dan turun Stasiun Sudirman Baru/BNI City hingga pukul 10.00 WIB, tercatat jumlah pengguna yang turun mencapai 8.679 orang, sedangkan yang naik di angka 641 orang," jelas Karina, Selasa (1/9).
Sebelum kebijakan pengalihan ini berlaku, jumlah pengguna yang turun di Stasiun Sudirman Baru/BNI City hanya berkisar di angka 2.036 orang.
KAI Commuter memprediksi peningkatan jumlah penumpang di Stasiun Sudirman Baru/BNI City akan terus berlanjut.
Jumlah pengguna yang naik diperkirakan bakal menyentuh angka 20.513 orang, sementara pengguna yang turun diproyeksikan mencapai 18.696 orang.
Meski ada potensi lonjakan penumpang yang besar, operasional perjalanan kereta dipastikan tetap stabil. Layanan Commuter Line Cikarang yang melintasi stasiun tersebut tidak mengalami perubahan, yakni tetap beroperasi sebanyak 264 perjalanan.
Untuk mengantisipasi peningkatan volume tersebut, fasilitas pendukung di Stasiun Sudirman Baru/BNI City telah disesuaikan agar mampu menampung kepadatan penumpang.
"Untuk kapasitas pengguna di stasiun ini dapat menampung sebanyak 2.000 orang setiap jamnya," tambah Karina.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Elche di Liga Spanyol 2026/2027: Tuan Rumah Kunci 3 Poin!
Prediksi Skor Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol 2026/2027: Sengit, Berakhir Imbang?
Prediksi Skor Deportivo Alaves vs Villarreal di Liga Spanyol: Babazorros Bisa Buat Kejutan
Kronologi Kericuhan di Pejompongan yang Tewaskan Lansia dan Bikin Pelajar Babak Belur
Prediksi Skor Tottenham Hotspur vs Newcastle di Liga Inggris 2026/2027: Sengit, Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Levante vs Real Betis di Liga Spanyol 2026/2027: Tim Tamu Bisa Curi 3 Poin!
Prediksi Skor Bournemouth vs Everton di Liga Inggris 2026/2027: Berpotensi Imbang!
Prediksi Skor Coventry City vs Hull City di Liga Inggris 2026/2027: Bisa Berakhir Imbang!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain AC Milan vs Venezia: Fisik Adrien Rabiot Belum Siap, Rafael Leao Absen