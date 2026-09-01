Stasiun Karet Dialihkan, Jumlah Pengguna Sudirman Melonjak 326 Persen

JawaPos.com - Sebanyak 8.679 pengguna KRL turun di Stasiun Sudirman Baru/BNI City hingga Selasa (1/9) pagi, melonjak tajam 326 persen pada hari pertama pengalihan layanan dari Stasiun Karet.

VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda menuturkan, alur pergerakan penumpang pada hari pertama peralihan ini berjalan lancar dan terkendali meski volume pengguna meningkat drastis.

"Berdasarkan data pengguna yang naik dan turun Stasiun Sudirman Baru/BNI City hingga pukul 10.00 WIB, tercatat jumlah pengguna yang turun mencapai 8.679 orang, sedangkan yang naik di angka 641 orang," jelas Karina, Selasa (1/9).

Sebelum kebijakan pengalihan ini berlaku, jumlah pengguna yang turun di Stasiun Sudirman Baru/BNI City hanya berkisar di angka 2.036 orang.

Prediksi Lonjakan dan Kapasitas Stasiun KAI Commuter memprediksi peningkatan jumlah penumpang di Stasiun Sudirman Baru/BNI City akan terus berlanjut.

Jumlah pengguna yang naik diperkirakan bakal menyentuh angka 20.513 orang, sementara pengguna yang turun diproyeksikan mencapai 18.696 orang.

Meski ada potensi lonjakan penumpang yang besar, operasional perjalanan kereta dipastikan tetap stabil. Layanan Commuter Line Cikarang yang melintasi stasiun tersebut tidak mengalami perubahan, yakni tetap beroperasi sebanyak 264 perjalanan.

Untuk mengantisipasi peningkatan volume tersebut, fasilitas pendukung di Stasiun Sudirman Baru/BNI City telah disesuaikan agar mampu menampung kepadatan penumpang.