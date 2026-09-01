PLN Buka Suara Terkait Mayat di Gardu LRT, Ungkap Pintu Rusak hingga Kabel Kondisi Tidak Normal

Ilustrasi mayat. (Istimewa)

JawaPos.com - PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya akhirnya buka suara terkait temuan jenazah pria tanpa identitas di area Gardu Hubung operasional LRT Jabodebek, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (1/9).

Hasil pemeriksaan awal PLN mengonfirmasi adanya kerusakan fisik pada fasilitas serta penataan kabel yang tidak semestinya.

Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika menegaskan, pihaknya bergerak cepat melakukan pengecekan menyeluruh terhadap aset kelistrikan di sekitar Stasiun LRT Pancoran begitu menerima laporan kejadian.

Dari hasil pemeriksaan teknis di lapangan, tim PLN menemukan sejumlah indikasi pengrusakan pada aset penting di dalam lokasi gardu tersebut. Pintu fasilitas yang seharusnya terkunci rapat didapati dalam kondisi terbuka dan rusak.

"Berdasarkan pemeriksaan awal, ditemukan kondisi kerusakan pada sejumlah bagian aset PLN. Pintu Gardu Hubung yang sebelumnya dalam kondisi terkunci ditemukan dalam keadaan rusak dan terbuka," ujarnya, Selasa (1/9).

Selain itu, petugas juga menemukan kondisi kabel dan komponennya berada dalam kondisi tidak normal.

"Petugas juga menemukan sejumlah kabel dan komponen di dalam gardu dalam kondisi tidak sebagaimana mestinya," sambungnya.

Guna mengungkap penyebab pasti serta kronologi di balik insiden pengrusakan aset ini, pihak PLN telah berkoordinasi secara intensif dengan kepolisian setempat untuk investigasi lebih lanjut.

Dugaan Percobaan Pencurian dan Temuan di TKP

Sebelumnya diberitakan, Polsek Pancoran mengonfirmasi penemuan jasad pria tanpa identitas yang sudah dalam keadaan membusuk pada Selasa (1/8) sekitar pukul 17.50 WIB.

Kapolsek Pancoran Kompol Suminto menjelaskan, korban diduga kuat menerobos masuk dari area lantai bawah sebelum akhirnya ditemukan membusuk di lantai dua bangunan gardu listrik bertegangan tinggi tersebut.

"Korban masuk dari bawah dengan membawa kantong plastik dengan gergaji beserta topi. Kemudian naik ke atas lantai dua di gardu tersebut. Diduga tersengat listrik tegangan tinggi," ujar Kompol Suminto.