Pabrik Oli Palsu di Cengkareng Jakbar Digerebek, Raup Untung Rp 864 Juta

JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Barat membongkar pengolahan dan peredaran oli palsu berskala besar di sebuah kawasan pergudangan di Cengkareng, Jakarta Barat.

Praktik ilegal yang memalsukan produk resmi Pertamina dengan bahan dasar oli bekas tersebut, diperkirakan telah meraup keuntungan hingga Rp 864 juta selama dua tahun beroperasi.

Dalam penggerebekan ini, polisi mengamankan tiga orang tersangka berinisial Y, H, dan K.

Tersangka Y bertindak sebagai pemodal sekaligus aktor intelektual yang mengarahkan operasional produksi.

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Sementara H dan K bertugas mengolah cairan oli bekas menggunakan campuran bahan kimia.

Modus Olah Oli Bekas Menjadi Jernih Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Nasriadi menjelaskan, para pelaku mengumpulkan oli bekas berwarna hitam pekat dari wilayah Banten dan Jakarta Utara.

Cairan limbah tersebut kemudian dicampur dengan zat kimia khusus agar warnanya berubah menjadi jernih secara kasatmata.

"Seakan jernih tapi kualitasnya adalah masih kualitas bekas," ujar Nasriadi, Selasa (1/9).

Setelah proses penjernihan selesai, oli dimasukkan ke dalam wadah drum dan kemasan yang dirancang mirip dengan produk resmi Pertamina.