Rentetan Kebakaran Ancam Jakarta, Pemprov DKI Didesak Tiru Singapura

Petugas Sudin Gulkarmat Jaktim memadamkan kebakaran 40 bangunan di permukiman warga di Jalan Pendidikan Raya VI, Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa (25/8). (ANTARA/Siti Nurhaliza)
JawaPos.com - Rentetan insiden kebakaran kembali menghantui wilayah Jakarta di tengah tingginya suhu udara musim kemarau beberapa waktu belakangan.
Menanggapi kondisi kritis ini, DPRD DKI Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Gulkarmat untuk memperketat mitigasi risiko, serta mengadopsi regulasi keamanan listrik seperti yang diterapkan di Singapura.
Kombinasi cuaca ekstrem dan masalah teknis ditengarai menjadi pemicu utama maraknya si jago merah belakangan ini.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menuturkan, udara kering kemarau membuat material bangunan menjadi jauh lebih mudah terbakar.
Di sisi lain, mayoritas insiden justru bermula dari masalah teknis yang sebenarnya bisa dicegah, seperti instalasi listrik yang buruk dan minimnya sistem proteksi dini.
Untuk mengatasi celah ini, Jakarta dinilai perlu meniru skema perlindungan bangunan yang diterapkan oleh negara tetangga.
"Seperti di Singapura, mungkin kita juga perlu mulai berbicara untuk mewajibkan masyarakat memasang alat pemutus aliran listrik demi mencegah terjadinya korsleting secara otomatis," tegas William, dikutip Senin (31/8).
Menurutnya, penerapan alat pemutus arus otomatis (circuit breaker) pada tiap instalasi bangunan rumah tangga mampu memutus potensi ledakan arus pendek sebelum api sempat membesar dan merembet.
Selain pembenahan sistem kelistrikan warga, kesiapan infrastruktur pemadam di lapangan kini juga menjadi sorotan.
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta diminta tidak lengah dan segera melakukan audit menyeluruh terhadap titik-titik pasokan air di kawasan padat penduduk.
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