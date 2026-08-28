Sempat Terganggu Karena Aksi Demo DPR, Jalur KRL Tanah Abang-Rangkasbitung Kembali Normal

JawaPos.com - Perjalanan Kereta Commuter Line rute Tanah Abang - Parung Panjang/Rangkas Bitung atau Green Line kembali normal. Sebelumnya, rute tersebut sempat terputus setelah adanya kerumunan aksi masa yang menyampaikan pendapatan atau demo yang berlangsung di Kawasan DPR RI hingga Palmerah.

Berdasarkan akun X resmi KAI Commuter, pada Jumat (28/8) pukul 06:10 WIB Perjalanan Commuter Line dari dan tujuan Tanah Abang saat ini sudah dapat melintas.

“KA 1623 (Rangkasbitung-Tanah Abang) sebagai KA pertama yg melintas di Lokasi,” tulis KAI dalam akun X dikutip, Jumat (28/8).

Meski begitu, perjalanan Commuterline Rangkasbitung masih berpotensi mengalami keterlambatan dan penyesuaian pola operasi, serta harus menunggu hingga kondisi di lintas dinyatakan aman.

Dalam postingan tersebut, KAI menghimbau agar pengguna jasa transportasi Kereta untuk tetap tenang, mengutamakan keselamatan, serta mengikuti arahan petugas di stasiun. Selain itu, KAI juga meminta maaf atas ketidaknyamanan perjalanan yang terjadi.