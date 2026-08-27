Jalur KRL Terganggu Kerumunan Warga, KAI Commuter Rekayasa Rute Green Line

Ilustrasi kepadatan di Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat. (X@kawairoku)
JawaPos.com - Kerumunan warga di sekitar jalur rel kereta api kawasan Palmerah-Tanah Abang, memaksa KAI Commuter Line melakukan penyesuaian layanan kereta jurusan Tanah Abang - Parung Panjang/Rangkas Bitung.
Manager Public Relations KAI Commuter, Leza Arlan, mengatakan hingga pukul 19.00 WIB, layanan Commuter Line Rangkasbitung pemberangkatan dari Stasiun Tanah Abang masih tertahan.
KRL belum bisa diberangkatkan kembali menuju Stasiun Parung Panjang maupun Rangkasbitung.
Ia mengatakan, untuk sementara layanan perjalanan KRL Rangkasbitung tujuan Tanah Abang perjalanannya hanya sampai Stasiun Palmerah, lalu kembali ke Serpong/Rangkasbitung.
“Sedangkan untuk perjalanan Commuter Line sebaliknya, tujuan Rangkasbitung masih tertahan di Stasiun Tanah Abang, dan menunggu aman di JPL 41,” ujar Leza ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Kamis (27/8).
Leza menjelaskan, perjalanan Commuter Line Rangkasbitung terdampak kerumunan warga di sekitar jalur rel hingga pukul 19.00 WIB
Commuter Line No.1766D, relasi Tanah Abang – Parung Panjang dan Commuter Line No.1768D, relasi Tanah Abang – Rangkasbitung perjalanannya tertahan di Stasiun Tanah Abang.
Untuk mengurangi keterlambatan, KAI Commuter juga melakukan rekayasa pola perjalanan Commuter Line Rangkasbitung pada malam hari ini.
Berikut perjalanan Commuter Line Rangkasbitung yang dilakukan rerkayasa pola perjalanannya :
1. Commuter Line No.1767D, perjalanannya hanya sampai Stasiun Palmerah untuk kembali sebagai Commuter Line No.7100D, tujuan Parung Panjang.
2. Commuter Line No. 1769D, perjalanannya hanya sampai Stasiun Palmerah untuk kembali sebagai Commuter Line No.1770D, tujuan Rangkasbitung.
3. Commuter Line No. 1771D, perjalanannya hanya sampai Stasiun Palmerah untuk kembali menjadi Commuter Line No.1772D, tujuan Parung Paanjang
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Jawa Pos
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