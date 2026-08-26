Kebakaran Landa Kebon Melati Tanah Abang, Emas hingga Laptop Penghuni Ludes

JawaPos.com - Kebakaran hebat melanda permukiman padat di Jalan Dukuh Pinggir RT 01 RW 05, Kelurahan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/8) menjelang waktu Maghrib sekitar pukul 18.00 WIB.

Musibah ini melahap tiga bangunan rumah, termasuk satu rumah yang disekat menjadi tiga petak kontrakan, dan memaksa para penghuni berlari menyelamatkan diri tanpa sempat membawa harta benda mereka.

Salah satu penghuni kontrakan, Siska, menceritakan detik-detik mencekam saat si jago merah mulai membesar. Kala itu, ia baru saja tiba di lantai atas tempat tinggalnya usai pulang bekerja di kawasan Tanah Abang.

"Pas kejadiannya mau Maghrib, aku lagi di atas baru pulang kerja. Tiba-tiba ada yang teriak-teriak 'tolong, tolong, air!'," ujar Siska, Rabu (26/8) malam.

Mendengar kegaduhan tersebut, Siska meminta suaminya memeriksa keadaan. Saat mengecek area balkon, ia melihat kobaran api sudah membumbung tinggi dari bangunan rumah di sebelah kontrakannya, yang diduga dipicu oleh korsleting listrik.

"Pas aku lihat kebakaran dari sebelah, mungkin dari korsleting listrik. Terus aku langsung keluar, pas aku keluar langsung nyamber gede," tuturnya.

Kecepatan perambatan api membuat Siska tak memiliki waktu untuk mengemas barang berharga. Ia hanya sempat meraih tas di dekatnya lalu berhamburan keluar kontrakan.

Logam mulia, dokumen penting, ponsel, hingga laptop yang biasa digunakannya untuk bekerja ludes dilalap api.

"Aku langsung ambil tas aja, enggak bawa apa-apa. Enggak sempat, langsung lari. Tiba-tiba apinya sudah langsung besar. Ada surat-surat, terus emas, handphone, laptop. Syok iya, syok pasti," kata Siska.