Bus Transjakarta ke Ciledug Tangerang Dialihkan, Penumpang Turun di Halte JORR

JawaPos.com - Layanan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) pada Koridor 13 mengalami gangguan operasional akibat kendala teknis di sekitar wilayah Petukangan.

Imbas dari peristiwa ini, perjalanan bus dari beberapa rute terpaksa diperpendek dan mengalami pengalihan lintasan sementara.

Penyesuaian perjalanan ini berdampak langsung pada pengguna layanan Koridor 13, Rute 13B, serta Rute L13E. Saat ini, armada bus hanya melayani penumpang hingga titik akhir di Halte JORR.

Bagi masyarakat yang hendak pulang kerja atau bepergian menuju wilayah Petukangan, Puri Beta, hingga Ciledug, pihak Transjakarta mengarahkan untuk menyesuaikan titik turun.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, mengonfirmasi penyesuaian operasional tersebut demi keamanan dan kenyamanan perjalanan.

"Saat ini Koridor 13, Rute 13B dan Rute L13E mengalami pengalihan rute dikarenakan adanya kendala teknis di sekitar Petukangan, sementara layanan diperpendek sampai Halte JORR. Bagi pelanggan yang akan menuju Petukangan, Puri Beta dan Ciledug dapat turun di Halte JORR," ujar Ayu, Kamis (20/8).

Imbauan Memantau Informasi Berkala

Pihak manajemen Transjakarta juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan perjalanan yang dialami oleh para pelanggan.

"Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengimbau pelanggan untuk terus update informasi terkini layanan Transjakarta melalui X pt_transjakarta, instagram: infotije, pt_transjakarta ataupun aplikasi TJ:Transjakarta," lanjut Ayu.