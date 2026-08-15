Penipuan Berkedok Investasi Divonis Bebas, Hakim PN Gresik Sebut Ranah Perdata

Terdakwa perkara penipuan modus investasi bodong mendapat vonis bebas dari Majelis Hakim PN Gresik. (Istimewa)
JawaPos.com - Terdakwa penipuan modus investasi bodong RPW bisa bernafas lega lantaran mendapat vonis bebas dari Majelis Hakim PN Gresik.
Hakim Ketua PN Gresik M. Aunur Rofiq menjelaskan, perbuatan terdakwa benar-benar terbukti. Namun, salah kamar alias memenuhi unsur perkara perdata.
"Tindakannya terbukti, tapi bukan tindak pidana. Sehingga harus dipulihkan harkat dan martabatnya," beber Aunur Rofiq.
Selain itu, untuk menarik perhatian korban, terdakwa membuat skema investasi menggiurkan. Sehingga para korban tertarik menanam modal.
"Hasil dari para investor digunakan untuk kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan perjanjian tertulis," ungkap Aunur Rofiq.
Sayangnya, surat perjanjian hanya menyebutkan keuntungan. Sehingga tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan.
"Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan," tandas Aunur Rofiq.
Kuasa hukum terdakwa Achmad Qomaruz Zaman mengaku puas dengan vonis tersebut.
Sejak proses hukum bergulir, pihaknya meyakini bahwa perkara tersebut murni merupakan ranah keperdataan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi
Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia
Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M
Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran
Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati