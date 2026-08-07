Investasi Jakarta Tembus Rp 173,6 Triliun, Jaksel Jadi Lokasi Favorit Investor

JawaPos.com - Jakarta kembali memperkokoh posisinya sebagai lokasi investasi terbesar di Indonesia. Sepanjang Semester I Tahun 2026, Provinsi DKI Jakarta sukses mencatatkan realisasi investasi fantastis mencapai Rp 173,6 triliun, atau menyumbang 17,2 persen dari total capaian investasi secara nasional.

Berdasarkan data resmi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM RI, dominasi aliran modal ke ibu kota didorong oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang menyumbang Rp 106,5 triliun. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) mencatatkan nilai sebesar Rp 67,1 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Heru Hermawanto menuturkan, angka ini menjadi bukti nyata tingginya tingkat kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim bisnis di Jakarta.

"Kepercayaan investor yang terus meningkat merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, didukung arah kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono yang menempatkan kemudahan investasi dan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan," ujar Heru di Jakarta, Kamis (6/8).

Jakarta Selatan Masih Jadi Magnet Utama

Dari seluruh wilayah di DKI Jakarta, Jakarta Selatan menjadi lokasi yang paling banyak diserbu oleh para investor. Nilai investasi di wilayah ini menembus angka Rp62,7 triliun.

Posisinya disusul oleh Jakarta Pusat yang membukukan nilai Rp 49,9 triliun, Jakarta Utara sebesar Rp 23,1 triliun, Jakarta Barat Rp20,6 triliun, dan Jakarta Timur sebesar Rp 17,1 triliun. Adapun Kabupaten Kepulauan Seribu mencatatkan realisasi modal masuk sebesar Rp 289 miliar.

Kematangan ekosistem bisnis, ketersediaan sumber daya manusia yang kompetitif, hingga infrastruktur fisik yang terintegrasi menjadi faktor kunci yang membuat Jakarta Selatan dan wilayah kota lainnya tetap superior.

3 Sektor Unggulan yang Paling Banyak Diserbu Modal