69 TPU di Jakarta Sudah Penuh, Al Azhar Nilai Kebutuhan Lahan Pemakaman Semakin Mendesak

Direktur Pengembangan Bisnis Al Azhar Memorial Garden, Arumi. (Istimewa)
JawaPos.com - Al Azhar Memorial Garden (AMG) menyoroti kebutuhan taman pemakaman umum (TPU) yang semakin mendesak, terutama di kota-kota besar. Sepeti di Jakarta, data Pemprov DKI menyebutkan bahwa 69 dari 80 TPU yang ada sudah penuh.
Artinya di Jakarta hanya ada 11 TPU yang masih menyisakan lahan untuk jenazah-jenazah baru. Sedangkan 69 TPU dikelola dengan sistem tumpang.
“Ya, itu menunjukkan kalau kebutuhan lahan pemakaman semakin mendesak. Masyarakat perlu merencanakan kebutuhan pemakaman sejak dini sebagai bagian dari perencanaan hidup, bukan hanya ketika kondisi darurat," ujar Direktur Pengembangan Bisnis Al Azhar Memorial Garden, Arumi, Senin (27/7).
Dia menuturkan, kebutuhan akan lahan peristihatan terakhir bisa disiapkan sejak dini. Sehingga, rencana kehidupan tertata lebih baik.
“Kami ingin menghadirkan solusi pemakaman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan sementara, tetapi juga memberikan kepastian, kenyamanan, dan pengelolaan yang profesional sesuai syariat Islam. Dengan demikian, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh tempat peristirahatan terakhir yang terawat dan bermartabat sepanjang masa" sambungnya.
Oleh karena itu, pada peringatan 15 tahun berdirinya AMG, manajemen akan menambah luas pemakaman. Dari saat ini 25 hektare menjadi 65 hektare.
Dengan lahan seluas ini, AMG diestimasikan sanggup menampung lebih dari 75.000 makam. Program ini diharapkan membantu kebutuhan masyarakat muslim yang aman, nyaman dan terawat secara professional.
Arumi memastikan, AMG berkomitmen pada layanan pascapenjualan. Manajemen menyiapkan penyediaan kavling makam, pemulasaraan jenazah, layanan kedukaan, hingga pelaksanaan prosesi pemakaman yang mengikuti tuntunan syariat Islam.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!