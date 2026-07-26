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Ryandi Zahdomo
Minggu, 26 Juli 2026 | 22.13 WIB

Bermula Tolak Bayar Nasi Uduk, Bentrok Mencekam Pecah di Menteng

Ilustrasi bentrok.(Dok.JawaPos.com). - Image

Ilustrasi bentrok.(Dok.JawaPos.com).

JawaPos.com - Kawasan Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat mendadak mencekam pada Minggu (26/7) pagi. Sebuah bentrokan pecah, mengakibatkan dua orang luka-luka dan sejumlah properti hangus dibakar massa.

Tragedi ini memicu perhatian publik lantaran diduga bermula dari pemicu yang sepele. Berdasarkan laporan awal, keributan dipicu oleh penolakan pembayaran makanan di sebuah warung.

Lurah Pegangsaan, Fia Rahma Diani, mengonfirmasi insiden yang melibatkan warganya tersebut. Menurutnya, kericuhan berawal dari gesekan di sebuah tempat makan.

"Iya benar terjadi bentrokan. Info sementara gara-gara ada orang timur yang makan nasi uduk tidak bayar dan merusak, yang akhirnya berujung bentrok dengan warga Kelurahan Pegangsaan," ucap Fia, Minggu (26/7).

Massa Mengamuk, Bangunan Dibakar

Eskalasi konflik berlangsung cepat. Fia menjelaskan bahwa kemarahan warga berujung pada aksi main hakim sendiri. Akibat amukan massa, satu unit sepeda motor dan satu bangunan di sekitar lokasi kejadian menjadi sasaran pembakaran.

Meski demikian, pihak kelurahan belum bisa memastikan rincian utuh dari awal mula kejadian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib.

"Kami belum dapat info penyebab kejadian pastinya seperti apa, pasalnya masih menunggu info dari pihak kepolisian yang masih menyelidiki penyebab bentrokan," ungkap Fia.

Polisi Dalami Penyebab Bentrokan

Sementara itu, Kapolsek Metro Menteng AKBP Braierl Arnold Rondonuwu mengatakan, bentrokan terjadi antara warga dengan kelompok yang menempati lahan kosong.

"Kejadian sekitar pukul 10.00 WIB, terjadi perselisihan antara warga dan pihak-pihak oknum yang menempati lahan kosong," tegas Brairel.

Editor: Kuswandi
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