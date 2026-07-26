Bermula Tolak Bayar Nasi Uduk, Bentrok Mencekam Pecah di Menteng

JawaPos.com - Kawasan Jalan Tambak, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat mendadak mencekam pada Minggu (26/7) pagi. Sebuah bentrokan pecah, mengakibatkan dua orang luka-luka dan sejumlah properti hangus dibakar massa.

Tragedi ini memicu perhatian publik lantaran diduga bermula dari pemicu yang sepele. Berdasarkan laporan awal, keributan dipicu oleh penolakan pembayaran makanan di sebuah warung.

Lurah Pegangsaan, Fia Rahma Diani, mengonfirmasi insiden yang melibatkan warganya tersebut. Menurutnya, kericuhan berawal dari gesekan di sebuah tempat makan.

"Iya benar terjadi bentrokan. Info sementara gara-gara ada orang timur yang makan nasi uduk tidak bayar dan merusak, yang akhirnya berujung bentrok dengan warga Kelurahan Pegangsaan," ucap Fia, Minggu (26/7).

Massa Mengamuk, Bangunan Dibakar Eskalasi konflik berlangsung cepat. Fia menjelaskan bahwa kemarahan warga berujung pada aksi main hakim sendiri. Akibat amukan massa, satu unit sepeda motor dan satu bangunan di sekitar lokasi kejadian menjadi sasaran pembakaran.

Meski demikian, pihak kelurahan belum bisa memastikan rincian utuh dari awal mula kejadian tersebut dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib.

"Kami belum dapat info penyebab kejadian pastinya seperti apa, pasalnya masih menunggu info dari pihak kepolisian yang masih menyelidiki penyebab bentrokan," ungkap Fia.

Polisi Dalami Penyebab Bentrokan Sementara itu, Kapolsek Metro Menteng AKBP Braierl Arnold Rondonuwu mengatakan, bentrokan terjadi antara warga dengan kelompok yang menempati lahan kosong.