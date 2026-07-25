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Rian Alfianto
Minggu, 26 Juli 2026 | 04.50 WIB

Taksi Green SM Nyasar Masuk Tangga Mall, Diduga Sopir Mengantuk Salah Pilih Jalur Keluar

Taksi Green SM berulah lagi, nyangkut di tangga pintu masuk mall. (Istimewa). - Image

Taksi Green SM berulah lagi, nyangkut di tangga pintu masuk mall. (Istimewa).

JawaPos.com - Sebuah armada taksi Green SM mengalami insiden tak biasa di kawasan ITC Permata Hijau, Jakarta Selatan, Sabtu (25/7). Alih-alih keluar melalui akses kendaraan, mobil tersebut justru masuk ke jalur tangga pejalan kaki hingga tersangkut di anak tangga bagian atas. Peristiwa ini diduga terjadi karena pengemudi salah mengambil jalur saat hendak keluar dari area mal.

Video kejadian yang beredar di media sosial melalui akun Instagram @infojakarta30 memperlihatkan taksi berwarna hijau itu berhenti di tiga anak tangga teratas. Untuk mencegah kendaraan meluncur ke bawah, ban depan terlihat diganjal menggunakan beberapa batu bata agar posisinya tetap stabil.

Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam insiden tersebut. Kendaraan juga tidak tampak mengalami kerusakan berarti. Namun, bagian tangga pejalan kaki mengalami kerusakan ringan akibat gesekan keras dari kolong mobil saat tersangkut.

Seorang pria yang mengaku menyaksikan langsung kejadian itu menduga pengemudi dalam kondisi mengantuk sehingga keliru mengira jalur pejalan kaki sebagai pintu keluar kendaraan.

“Ini abangnya ngantuk ini, tiba-tiba belok kanan dia. Disangka pintu keluar, makanya belok kanan dia. Pintu keluarnya di depan,” kata seorang pria yang menyaksikan kejadian tersebut seperti dikutip dalam unggahan video.

Hingga video tersebut berakhir, belum diketahui bagaimana proses evakuasi armada Green SM yang tersangkut di tangga. Perekam video diketahui meninggalkan lokasi setelah mendokumentasikan kondisi kendaraan.

Insiden tersebut langsung memicu beragam komentar dari warganet. Sebagian menilai kejadian ini menambah daftar peristiwa yang melibatkan armada Green SM dan berharap perusahaan meningkatkan pembinaan serta pengawasan terhadap mitra pengemudinya.

“itu PT ny gmn si aneh bgt bnyk bgt kejadian bukan sekali 2x ini bingung gatau dri mobil ny yg bermasalah atau sopir ny ko bisa sii,” tulis seorang netizen.

“pada belajar nyetir semua apa gimana,” komentar warganet lainnya.

Green SM Sebelumnya Sudah Beri Pelatihan Keselamatan

Insiden di ITC Permata Hijau ini terjadi setelah sebelumnya Green SM menjadi sorotan publik akibat kecelakaan maut di kawasan Stasiun Bekasi Timur yang diduga melibatkan armadanya.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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