Modus Pungli Baru di Tanah Abang: Keluar Mall Langsung Dicegat Tiket Parkir Siluman

Ilustrasi pungli.
JawaPos.com - Aksi dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus penjualan tiket parkir kembali meresahkan para sopir pengangkut barang di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Para pelaku nekat mencegat armada logistik yang baru saja melintas keluar dari area perbelanjaan.
Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Jalan H.M. Saleh Ishak, Kecamatan Tanah Abang, pada Senin (20/7). Modus yang digunakan tergolong berani, di mana pelaku langsung menyodorkan karcis dengan tarif Rp25.000 secara sepihak.
Salah satu pengemudi angkutan barang, Wiwin, membeberkan pengalamannya saat melintas di jalur tersebut. Ia mendadak dihampiri oleh seorang pria yang berlari dari seberang jalan hanya untuk menagih uang parkir.
"Iya tadi sempat diminta uang sebesar Rp 25.000 dan langsung ngasih tiket parkir," ujar Wiwin, Senin (20/7).
Padahal, Wiwin mengaku baru saja bergerak beberapa meter setelah keluar dari kawasan resmi Thamrin City. Pelaku secara agresif mematok tarif Rp25.000 untuk setiap mobil angkutan barang yang lewat.
"Sempat minta Rp 25.000 tapi saya kasih Rp 10.000 dan dia ngasih tiket parkir. Padahal saya keluar dari Thamrin City dan saat berjarak beberapa meter ada yang nyamperin minta uang," lanjutnya.
Pengalaman serupa ternyata tidak hanya dialami oleh Wiwin. Ramos, pengemudi angkutan barang lainnya, juga mengaku pernah menjadi sasaran empuk oknum di sekitar lokasi tersebut.
Ramos merasa janggal lantaran dirinya sama sekali tidak memarkirkan kendaraan di bahu jalan umum, melainkan di dalam area mall resmi.
"Saya pernah juga diminta uang seperti itu dan dikasih tiket dengan tulisan ada nominal uang parkirnya," keluh Ramos.
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